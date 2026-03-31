Mekaniker
2026-03-31
Publiceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
Vi söker en mekaniker till en av våra kunder i Malmö. Du kommer ingå i ett tight mindre team som arbetar lösningsorienterat tillsammans. Det är därför viktigt att du är en lagspelare. Du kommer också att få möta kunder.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av mekanisk service och underhåll av lyftanordningar till tunga fordon samt underhåll och service på lastbilar.
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid
Du som söker denna tjänst bör bo i närområdet då tjänsten är tänkt att övergå i anställning hos företaget efter inhyrningsperioden.
Vi uppmanar dig som har ett intresse för att reparera och meka med fordon att söka denna tjänsten.Profil
Har du tidigare erfarenhet som bilmekniker/lastbilsmekaniker/mekaniker samt kunskap om fordonsel och hydraulik är detta mycket meriterande.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19680".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/
För detta jobb krävs körkort.
Elsa Carlberg elsa.carlberg@ikett.com
