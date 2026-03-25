2026-03-25
Vi söker nu en mekaniker till Palfinger i Kallhäll!Publiceringsdatum2026-03-25Om företaget
Palfinger är en världsledande aktör inom lyftlösningar, med över 90 års erfarenhet av att utveckla innovativa produkter såsom lastbilskranar, mobila arbetsplattformar och avancerade hydrauliska system. Företaget är verksamt i över 130 länder och har en stark närvaro i Sverige med både försäljning och service.
Här blir du en del av ett företag som präglas av teknik i framkant, kvalitet och en stark laganda.Om tjänsten
Som mekaniker hos Palfinger i Kallhäll blir du en viktig del av serviceteamet. Du arbetar med service, reparation och underhåll av företagets produkter - både i verkstaden och ute hos kund.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Felsökning, service och reparation av kranar och lyftutrustning
Arbete med hydraulik, mekanik och viss elektronik
Installation och anpassning av utrustning
Kundkontakt vid serviceuppdrag i fält
Du arbetar nära kollegor i verkstaden och bidrar till att säkerställa hög kvalitet och driftsäkerhet i allt arbete.
Vi söker dig som
Vi tror att du har erfarenhet som mekaniker eller tekniker, gärna från tunga fordon, entreprenadmaskiner eller liknande.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har goda kunskaper inom mekanik och hydraulik
Har erfarenhet av felsökning och reparation
Är självgående, lösningsorienterad och ansvarstagande
Trivs med både verkstadsarbete och kundkontakt
Andra kvalifikationer:
Gymnasieutbildning inom teknik eller motsvarande erfarenhet
B-körkort (krav)
Erfarenhet av tunga maskiner är meriterande
Engelska är meriterandeÖvrig information
I denna rekrytering samarbetar Palfinger med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på Elliot.sahlstrand@kraftsam.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 1962". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Solbackavägen 2 (visa karta
)
177 71 KALLHÄLL, STOCKHOLM Arbetsplats
Palfinger Jobbnummer
9818045