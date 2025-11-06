Mekaniker
Vill du få en fot in på en av Dalarnas ledande bilåterförsäljare och arbeta med service, reparationer och underhåll på Volvobilar?
Nu söker vi en driven och engagerad mekaniker som vill starta sin resa som konsult hos oss på Randstad, med målet att bli en del av Rolf Ericson Bils härliga team i Ludvika!
Tjänsten innebär heltid, dagtid med stor chans till en tillsvidareanställning.
I den här rollen förutsätts att du gillar att jobba i team, har ett trevlig bemötande och en förmåga att prata med olika typer av kunder och kollegor. Arbetet kräver att du är strukturerad, flexibel, bra på att planera och prioritera och har som mål att leverera den bästa kundupplevelsen. Arbetet sker i team tillsammans med andra mekaniker och teamledare som gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Hos Rolf Ericson Bil får du möjlighet att växa med ett företag som har en stark framtidstro och vill satsa på dig.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Ansvarsområden
Utföra service, reparationer och underhåll på Volvobilar.Kvalifikationer
Ett genuint maskin- och motorintresse
Erfarenhet av att skruva och meka
B Körkort
Goda datorkunskaper
Kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift. Kunskaper i engelska är meriterande
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
