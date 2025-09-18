Mekaniker
Däckab Personbilar i Sveg AB / Maskinreparatörsjobb / Härjedalen
2025-09-18
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
Visa alla jobb hos Däckab Personbilar i Sveg AB i Härjedalen
Vi arbetar med service, reparation och felsökning på både personbilar och transportfordon. Vi är en ackrediterad verkstad för släckning av Bilprovningens 2:or. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, service och kundnöjdhet står i centrum.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Utföra service, reparation och underhåll på person- och transportbilar.
Felsökning med modern diagnosutrustning.
Hantera både mekaniska, elektriska och elektroniska system.
Bidra till ett gott arbetsklimat och hög kundnöjdhet.
Vi söker dig som
Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Meriterande om du har tidigare erfarenhet som bilmekaniker eller fordonstekniker.
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Har B-körkort.
Meriterande om du har erfarenhet av el-/hybridfordon eller felsökning på avancerade system.
För att kunna hantera våra system samt hantera kundens behov, är svenska i tal och skrift är ett krav.
Hos oss får du.
Möjlighet till vidareutbildning inom branschen.
Ett varierande arbete med utvecklingsmöjligheter.Så ansöker du
Låter detta som rätt jobb för dig? Skicka din ansökan och CV till vår platschef Ronnie. Anställning kommer att ske löpande och anställningsstart enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: ronnie@dackab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb ansökan mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Däckab Personbilar i Sveg AB
(org.nr 556749-4652), http://www.dackab.se
Helagsgatan 2 (visa karta
)
842 33 SVEG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Ronnie Strand ronnie@dackab.se Jobbnummer
