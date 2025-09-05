Mekaniker
Saab AB / Maskinreparatörsjobb / Botkyrka Visa alla maskinreparatörsjobb i Botkyrka
2025-09-05
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Botkyrka
, Huddinge
, Stockholm
, Solna
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din Roll
Som mekaniker på Saab Kockums Muskö kommer dina främsta arbetsuppgifter vara riktade mot service, underhåll och reparationer av mekaniska installationer på marinens ytfartyg. I rollen ingår felsökning och underhåll av fartyg med en hög teknisk nivå och komplexitet. Arbetet är varierande och ger goda möjligheter att utveckla ditt hantverk och yrkeskunnande.
Exempel på arbetsområden är:
* Hydraulik
* Ventil- och pumpunderhåll
* Axeldragning
* Rodermontage
* Provtryckning
Arbetet utförs både ombord på fartyg och i verkstad. Resor inrikes kan förekomma.
Din Profil
För att kunna söka rollen behöver du ha:
* Gymnasial utbildning inom verkstadsteknik eller motsvarande
* B-körkort
* God datorvana
Arbetet kräver att du kan uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* Bearbetning av material med bland annat borrning, svarvning och fräsning
* Gängning och flänsförband
* Mätteknik och laseruppriktning av maskinuppställningar
* Arbeten med pumpar och ventiler
* Drivlinor av tyngre industriell typ
* Hydrauliksystem
* Travers-, truck- och mobil plattformsarbete
* Tunglyfts arbeten t.ex. taljor
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är en person som arbetar strukturerat och ordningsamt samt har en positiv inställning med ett stort intresse för teknik. Egenskaper som värderas är samarbetsförmåga, professionalitet och ett stark driv.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_30856". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9494854