Mekaniker
Grebbestads Båtförvaring AB / Maskinreparatörsjobb / Tanum Visa alla maskinreparatörsjobb i Tanum
2025-09-03
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grebbestads Båtförvaring AB i Tanum
Är du en händig mekaniker med båtar som passion? Vi på Grebbestad Varv & Båtförvaring AB söker en driven kollega som vill växa med oss och ta ansvar för service, reparation och installation på våra kunders båtar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Felsökning, installation och service på utombordare, inombordare, drev- och axelinstallationer.
Installation av marin utrustning: el-, kyl- och komfortsystem.
Montering av tillbehör och även avancerad navigationsutrustning.
Vi tror att du
Har erfarenhet från mekaniskt arbete (gärna inom marin- eller fordonsbranschen).
Känner dig trygg med motorer, system och elscheman.
Har en stort logiskt tänkande för felsökning.
Är kvalitetsmedveten, flexibel och självgående.
Tycker om kundkontakt och samarbete i team.
Har B-körkort.
Meriterande om du även har
Erfarenhet av marinelektronik och navigationssystem.
Truckkort och nautisk kompetens.
Kunskap inom, plastning och tillhörande reparationer.
Det här erbjuder vi
Fast tillsvidareanställning på heltid.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Variationsrika arbetsdagar i en naturskön kustmiljö.
Eget ansvar i ett lokalt företag med högt kundfokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post
E-post: info@grebbestadvarv.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grebbestads Båtförvaring AB
(org.nr 556700-7892), https://www.grebbestadvarv.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9490729