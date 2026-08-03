Meeting & Event Host 75%
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Hjortviken Country Club
Hjortviken är en del av Essfamiljen. Här är vårt gemensamma mål tydligt - vi skapar stamgäster!
Destinationer man vill komma tillbaka till, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över. Vi lever våra värdeord i allt vi gör. När du jobbar hos oss är du en del av alla passionerade, professionella, lekfulla och personliga kollegor som skapar upplevelser i världsklass.
En bit utanför Göteborg, med vidsträckt utsikt över Västra Nedsjön, öppnade vi den 20 januari 2025 Sveriges nyaste Country Club – Hjortviken Country Club. Här är det säsong året
• Unplug, explore & let's have a drink!-
Hos oss njuter gästen av puls och stillhet i en härlig mix – tillsammans med kollegorna eller med älskade vänner och familj. Här kompletteras en helt unik destination med riktigt god mat, aktiviteter både inne och ute, möten i alla former, gott surr och kalla drinkar i Pool Cluben. Pool Cluben ja, den blir något alldeles extra!
Vår vision är att skapa magiska stunder och bestående minnen för våra gäster. Det vill du vara med på – eller hur? Därför söker vi nu dig som vill bli en del av vårat resmål där det sociala, jordnära och genuina spelar huvudrollen.
Låter detta som du? Välkommen till clubben och läs vidare!
Hjortviken Country Club
Öppning sker i januari 2025 och då kommer Hjortviken Country Club erbjuda en ett brett spektra av upplevelser med två restauranger, 150 rum, sex barer, en Pool Club, samt inte minst vår ambitiösa mötes- och eventavdelning. Vår vision är att skapa magiska stunder och bestående minnen för våra gäster, genom att erbjuda upplevelser som överträffar förväntningarna. Här sker allt från det mindre men superviktiga ledningsgruppsmötet, den stora kick-offen för företaget, födelsedagsfesten eller den stora jubileumsmiddagen.
Nu söker vi dig, vår nya Meeting & Event Host!
Hjortviken Country Club erbjuder en stor mötesanläggning med 10 mötesrum och möjligheter för olika typer av event. Vi strävar efter att skapa ett dynamiskt team där både du som värdinna/värd och dina kollegor arbetar mellan avdelningar och med varierande uppgifter, för att säkerställa flexibilitet i verksamheten. Detta bidrar till att du får större möjligheter till utveckling och variation i ditt dagliga arbete. På Hjortviken är mötesupplevelsen en central och viktig del av helheten, vilket gör ditt arbete värdefullt och avgörande för gästupplevelsen.
Hur kan en dag se ut? Som värdinna/värd är dina primära arbetsuppgifter att serva våra mötesgäster på Hjortviken Country Club. Detta innefattar att förbereda, säkerställa och leverera de planerade upplevelser som våra koordinatorer och säljare har sålt i förväg och som nu ska levereras på plats. Arbetsuppgifterna är varierade och omfattar servering, möblering av mötesrum och publika utrymmen, receptionsuppgifter, underhåll av lokaler, och att ge en serviceupplevelse i världsklass. Du ansvarar också för att mötesrum är korrekt utrustade och att all nödvändig teknik fungerar, samt för inventering av konferensteknik för att säkerställa att all utrustning är i gott skick och tillgänglig för våra gäster.
Vid behov kommer du även att stötta receptionen genom att hantera in- och utcheckning av gäster, svara på bokningsförfrågningar, samt ge information om hotellets tjänster och faciliteter. Du kommer att säkerställa att gästernas frågor besvaras professionellt och att eventuella klagomål hanteras snabbt och effektivt. Dessutom hjälper du till med att hantera inkommande telefonsamtal och mail för att säkerställa att all kommunikation flyter smidigt mellan avdelningarna.
Om tjänsten
Anställningsform: 75% 6 månaders provanställning Tillträde och lön: Lön enligt avtal och tillträde enligt överenskommelse
Så, vem är du? Du ÄR Lilla Röda
Kärleksfull
Initiativ- och idérik
Motiverad, inspirerande och coachande
Samarbetsvillig, flexibel och lösningsorienterad
Passionerad för service och våra värderingar
Kommunikativ och inkluderande
Du är en god ledare och förebild, du leder dig själv och andra
Snabb på att fatta beslut och ta action
Strukturerad
God lyssnare
Utöver det tror vi att du behöver:
Utöver dina servicekunskaper förväntar vi oss att du är väl insatt i hela vår destination. Det kommer att ge dig möjlighet att svara på frågor som rör andra upplevelser på Hjortviken, vilket höjer servicenivån och skapar trygghet i ditt möte med gästen. Du kommer även att vara väl insatt i våra interna system, såsom vårt bokningssystem och andra administrativa verktyg som Excel och Word, för att hantera dagliga uppgifter och bokningar effektivt. Genom att hålla dig uppdaterad på vår interna kommunikationsplattform Beekeeper kommer du att kunna informera gäster om aktuella event och aktiviteter som sker på Hjortviken.
Om processen:
Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 2026-08-20
Uppfyller du inte exakt alla krav i annonsen? Tveka inte att skicka in en ansökan ändå, vi är beredda att överväga sökande med närliggande arbetslivserfarenhet och utbildning.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8138398-2128160". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Hotellvägen 1 (visa karta
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438 54 HINDÅS Arbetsplats
ESS Group Jobbnummer
10019880