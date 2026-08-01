Medlevare/behandlingsassistent
12 & 12 Behandlingshem AB / Behandlingsassistentjobb / Kramfors Visa alla behandlingsassistentjobb i Kramfors
2026-08-01
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Vi söker medlevare som kan jobba på timmar alt heltid. Arbetstider är varierande över dygnet. Ingår jourtid kväll-, sovande natt och helg.
Krav är personlig lämplighet, ej finnas i belastningsregistret med Dom under de senaste 5 åren. Du ska vara öppen för att finnas till hands för våra klienter, känna till/ha kunskap om beroendesjukdomen (utbildning inom området är meriterande), följa våra regler, ha körkort. Arbetsuppgifter kan variera utifrån erfarenhet och utbildning, så ev kan lektion/grupp mm ingå. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: forestandare@svano1212.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 12 & 12 Behandlingshem AB
(org.nr 556446-9020), http://www.svano1212.se
Svanövägen 54 (visa karta
)
872 93 LUNDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
12 & 12 Behandlingshem AB Kontakt
Behandlingsansvarig
Oskar Wahlberg behandlingschef@svano1212.se 076-4134288 Jobbnummer
10017892