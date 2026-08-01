Medlevare/behandlingsassistent

12 & 12 Behandlingshem AB / Behandlingsassistentjobb / Kramfors
2026-08-01


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Vi söker medlevare som kan jobba på timmar alt heltid. Arbetstider är varierande över dygnet. Ingår jourtid kväll-, sovande natt och helg.
Krav är personlig lämplighet, ej finnas i belastningsregistret med Dom under de senaste 5 åren. Du ska vara öppen för att finnas till hands för våra klienter, känna till/ha kunskap om beroendesjukdomen (utbildning inom området är meriterande), följa våra regler, ha körkort. Arbetsuppgifter kan variera utifrån erfarenhet och utbildning, så ev kan lektion/grupp mm ingå.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: forestandare@svano1212.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
12 & 12 Behandlingshem AB (org.nr 556446-9020), http://www.svano1212.se
Svanövägen 54 (visa karta)
872 93  LUNDE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
12 & 12 Behandlingshem AB

Kontakt
Behandlingsansvarig
Oskar Wahlberg
behandlingschef@svano1212.se
076-4134288

Jobbnummer
10017892

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