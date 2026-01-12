Medlemsvärvare till Fackförbundet ST
2026-01-12
Vill du vara med och stärka den fackliga rörelsen och skapa bättre villkor i arbetslivet? Har du erfarenhet inom försäljning eller närliggande område och drivs av att möta människor? Som medlemsvärvare hos Fackförbundet ST får du en central roll i att öka engagemanget och välkomna fler yrkesverksamma till förbundet. Här kombineras relationsbyggande samtal, uppsökande arbete och kreativa arbetssätt i en roll som gör verklig skillnad för både medlemmar och den fackliga utvecklingen! Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Fackförbundet ST.
Om företaget
Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med cirka 100 000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter, affärsverk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. Fackförbundet ST arbetar för ett hållbart arbetsliv, ett demokratiskt samhälle och goda anställningsvillkor för medlemmar när det gäller lön, utvecklingsmöjligheter, inflytande och delaktighet. Genom avtal och opinions- och påverkansarbete driver Fackförbundet ST sina frågor för att skapa förändringar i lagstiftning och politiska beslut. Fackförbundet ST är medlem i TCO och är partipolitiskt obundet.
Tjänsten som medlemsvärvare är placerad på enheten Medlem och förtroendevald. Enheten består av omkring trettio medarbetare som arbetar med att stödja både medlemmar och förtroendevalda i det dagliga fackliga arbetet.
Arbetsuppgifter
Tjänsten som medlemsvärvare passar dig som vill stärka den fackliga rörelsen. Du är en nyckelperson och en del av projektet, Fackligt arbete i ny tid, som syftar till att stärka organisationsgraden genom att öka antalet yrkesverksamma medlemmar i förbundet. Rollen innebär en kombination av uppsökande telefonkontakt och fysiska arbetsplatsbesök. Arbetet är projektbaserat och ger stort utrymme att testa nya arbetssätt, utveckla idéer och skapa aktiviteter som stödjer värvningsarbetet. I uppdraget ingår att samla in och bearbeta leads, återvärva tidigare medlemmar samt stötta förtroendevalda i deras värvningsinsatser. En viktig del av rollen är även att inspirera och motivera andra i hur man kan arbeta med värvning och skapa engagemang på arbetsplatserna.
Resor ingår som en naturlig del av arbetet. Rollen passar dig som trivs med att arbeta utåtriktat, har god initiativförmåga och vill bidra till att vidareutveckla organisationens värvningsarbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Samla in, hantera och kontakta leads i värvande och lojaliserande syfte
Genomföra arbetsplatsbesök och hålla i fackliga introduktioner eller seminarie
Återvärva tidigare medlemmar och stötta förtroendevalda i deras värvningsarbete
Planera och följa upp aktiviteter samt administrera resor och logistik i samband med uppsökande arbete
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Krav: * Eftergymnasial utbildning och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom relevant område
• Erfarenhet inom försäljning/medlemsvärvning/kundservice
• Erfarenhet av uppsökande och direkt kommunikation, exempelvis via telefon eller riktade kampanjer
• Trivs med och har vana av att tala inför större grupper
• Delar fackliga värderingar och grundläggande principer om trygghet, rättvisa och schyssta villkor i arbetslivet
Meriterande: * Arbetat i ideell organisation eller varit anställd inom myndighet eller statligt bolag
• Grundläggande kunskaper i arbetsrätt
• Erfarenhet av fackligt arbete
• B-körkort
För att trivas och lyckas i rollen är du en kommunikativ, utåtriktad och uthållig person som tycker om att ha många kontaktytor. Du har lätt för att skapa förtroende, väcka engagemang och föra dialoger som leder vidare. Rollen kräver att du är initiativtagande, självgående och resultatinriktad, med ett lösningsorienterat och konsultativt förhållningssätt. Du har förmåga att anpassa dig efter olika situationer och är flexibel när arbetet innebär resor, varierande arbetsmiljöer och spontana möten. Samtidigt trivs du med att följa upp dina insatser och arbeta strukturerat mot mål. Som medlemsvärvare är du ett av förbundets ansikten utåt och bidrar till att nya medlemmar får en positiv och välkomnande första kontakt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm med möjlighet till hybridarbete Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
