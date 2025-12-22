Medicinteknisk ingenjör
Medicinsk Teknik Eksjö
Är du redo för att göra något nytt? Nu har du chansen att bli en del av vårt team på medicinsk teknik på Höglandssjukhuset i Eksjö. Välkommen med din ansökan!
Rollen som Medicinteknisk ingenjör
Dina arbetsuppgifter innefattar införande, underhåll och konsultation av medicinteknisk utrustning och medicintekniska IT system som används inom olika avdelningar på sjukhuset och vårdcentraler. En stor del av arbetet sker i vårdnära miljö där dialog och samverkan med vårdpersonal är ett naturligt inslag. Arbetet innebär också att vara delaktig vid inköp av utrustningar och att delta i upphandlingar och projekt. Förvaltning av IT system, installera och avhjälpa fel på hårdvara och mjukvara i medicintekniska applikationer ingår också.
För arbetet krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift då kravet på att kommunicera med bland annat vårdpersonal och att dokumentera serviceinsatser är högt. Du behöver även behärska engelska för att kunna kommunicera med internationella serviceorganisationer samt tillgodogöra dig utbildningar.
Din blivande arbetsplats
Område medicinsk teknik inom Region Jönköpings län arbetar med införande, underhåll och konsultation när det gäller medicinteknisk utrustning som används för att behandla och diagnosticera patienter inom t.ex. operation, röntgen, dialys och intensivvård. Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2015. I Region Jönköpings län är vi c:a 45 anställda inom område medicinsk teknik varav 12 personer på Höglandssjukhuset i Eksjö.
Här kan du läsa mer om Medicinsk teknik arbetsplats: Medicinsk teknik, Region Jönköpings län. (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/medicinsk-teknik-som-arbetsplats/)Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig med ett stort teknikintresse samtidigt som du drivs av att hjälpa andra! Du har en ingenjörsutbildning eller vad vi anser motsvarande kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet och utbildningar. Erfarenhet från medicinteknisk verksamhet är önskvärt men inget krav. Medicinteknisk utrustning är ofta ansluten till IT system så utbildning och erfarenhet inom IT området är meriterande.
För att trivas hos oss är du en serviceinriktad och kvalitetsmedveten problemlösare som arbetar strukturerat och tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du arbetar lika gärna enskilt som i grupp och är en driven person med en god förmåga att se möjligheter i förändrade omständigheter. Att i din vardag blanda praktiskt och administrativt arbete lockar dig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Resor i tjänsten förekommer och därför är B körkort ett krav.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du möjligheten att arbeta på ett litet sjukhus med stora möjligheter. Närheten och samarbetet mellan avdelningarna är en stor fördel i vårt arbete. Tillsammans med engagerade medarbetare kommer du att arbeta i en kvalitetscertifierad organisation där kundkontakt, stor variation och kontinuerlig kompetensutveckling är naturliga delar i din vardag.
För oss är utbildning och kompetensutveckling viktigt och en självklar del i vårt dagliga arbete. Då våra arbetsområden ständigt utvecklas får du hos oss möjlighet att utveckla dina kunskaper inom flera olika områden. Allt för att vi ska leverera bästa möjliga service till våra kunder.
För att du ska få en bra start får du en anpassad introduktion utifrån dina erfarenheter. Här kan du läsa mer om förmånerna: Förmåner, Region Jönköpings län. (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta enhetschef Håkan Lund, 010-243 59 40 eller hakan.lund@rjl.se
.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 6 januari. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/
