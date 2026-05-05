Medicintekniker
Region Östergötland / Elektronikjobb / Norrköping Visa alla elektronikjobb i Norrköping
2026-05-05
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Till medicinsk teknik i Region Östergötland söker vi nu en driven medicinteknisk tekniker med placering på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.
Vårt erbjudande
Verksamhetsområdet medicinsk teknik (MT) ansvarar för drygt 64 000 medicintekniska produkter som finns på sjukhus, vårdcentraler och folktandvårdskliniker inom Region Östergötland. Vi har en stor förvaltnings- och utvecklingsverksamhet med ett uppdrag som innefattar användarstöd, felavhjälpning, förebyggande underhåll, operativ kunddialog, omvärldsbevakning samt införskaffande av medicintekniska produkter. MT bidrar även med teknisk kompetens vid upphandling av nya produkter och system såväl som vid utvecklings- och byggprojekt.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som vill bidra till att skapa och utveckla medicintekniska förutsättningar för vården i Östergötland och tillsammans med medarbetare på medicinsk teknik arbeta mot verksamhetsmålet "Säker vård varje gång". Du kommer bli en del av ett team som arbetar med ett brett sortiment av medicintekniska produkter riktade mot främst arbetstekniska hjälpmedel, Rehab och syrgaskoncentratorer (för hemsjukvård).
Exempel på utrustningar: intensivvårdssängar, undersökningsbritsar, patientlyftar och löpband.
De dagliga arbetsuppgifterna innefattar avhjälpande och förebyggande underhåll samt leverans och driftsättning av medicinteknisk utrustning. Beroende på dina intressen finns även stora möjligheter att inom MT arbeta med större projekt, internt, regionalt och nationellt.
Om dig
Vi ser helst att du är tekniker. Du har goda kunskaper i svenska och behärskar teknisk engelska i både tal och skrift. Kompetens och erfarenhet inom IT är meriterande då många av dagens medicintekniska utrustningar är integrerade med IT-system.
B-körkort är ett krav då resor i tjänsten till exempel vårdcentraler för förebyggande och avhjälpande underhåll är en del av vardagen.
Du har ett stort teknikintresse och besitter förmågan att i stressade situationer med många parallellt pågående uppgifter behålla lugnet och prioritera din tid. Du ser till helheten i ditt agerande men kan samtidigt dyka ner i detalj inom ditt område. Du är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och flexibel med förmågan att arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra. Tänket "Lite bättre hela tiden" faller naturligt för dig och du har viljan att ständigt arbeta för att förbättra ditt eget arbete såväl som medicintekniks verksamhet.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med placering på medicinsk teknik, Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Tillträde sker enligt överenskommelse och anställningen inleds med en introduktion som anpassas individuellt efter dina behov. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Vrinnevisjukhuset (visa karta
)
601 82 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Medicinsk teknik Kontakt
enhetschef
niklas Gunnarsson niklas.gunnarsson@regionostergotland.se 010-1043096 Jobbnummer
9890746