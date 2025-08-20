Medicintekniker
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Välkommen till MT inom Sjukhusen i väster
På Medicinsk teknik inom Sjukhusen i väster arbetar ingenjörer och tekniker tillsammans i olika teknikgrupper.
Vår främsta uppgift är att tillse att utrustningen är säker att använda för patient och personal. Våra kunder är idag i första hand våra fyra sjukhus, samt När- och Regionhälsan i vårt upptagningsområde.
Vem är du?
Vi söker dig som är utåtriktad, har god servicekänsla och välutvecklad samarbetsförmåga. Det är viktigt att du kan ta dig an uppgifter av varierande karaktär, att du är van vid självständigt arbete och fungerar bra i samarbete med kunder, leverantörer och andra parter såsom fastighetsförvaltning och IT-organisation. Vi värderar ansvarstagande och kvalitetsmedvetenhet högt.
Vi erbjuder dig
Nu söker vi i första hand en medicintekniker till operations och anestesiverksamheten på Högsbo närsjukhus. Tjänsten innebär ett ansvarsfullt och varierande arbete med medicinteknisk utrustning på i första hand Högsbo närsjukhus med totalt 9 operationssalar.
Huvudsakliga uppgifter innefattar bland annat avhjälpande och förebyggande underhåll på medicinteknisk utrustning. Beroende på kompetens och potential kan uppdraget även innehålla medverkan i upphandlingar, genomföra utbildningsinsatser samt delta i projekt i regional samverkan med andra förvaltningar inom VGR.
Resor i tjänsten förekommer eftersom vi jobbar teambaserat med kompetensspridning vilket innebär att planerat underhåll utförs på plats inom någon eller några av Sjukhusen i västers fyra sjukhustomter.
Du kommer att ingå i MT-gruppen; Operation och anestesi med regelbundna möten och avstämningar där ni tillsammans hjälps åt. Vi arbetar med ärendehantering, vilket innebär att verksamheterna själva registrerar ärenden i systemet Medusa kundportal.
I tjänsten ingår kontakt med leverantörer av utrustning i samband med inköp, avhjälpande av fel m.m.
Vi satsar på kompetensutveckling i form av utbildningar och kurser där du kan växa i din yrkesroll vilket gör ditt jobb både ansvarsfullt och stimulerande.
Du är troligtvis ingenjör eller har förvärvat kunskaper på motsvarande nivå.
Det är ett krav att du har ett praktiskt handlag och erfarenhet av servicearbete, gärna inom medicinsk teknik, gärna inom operation- och anestesi. Praktiskt prov kommer att ske i samband med urvalsprocessen.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha jobbat inom en sjukhusorganisation samt har en bredare generell teknisk kompetens.
Du bör ha en god förmåga att arbeta självständigt, samt god kommunikationsförmåga i tal och skrift. Det är också viktigt att du kan jobba med stort kundfokus, är bra på att dokumentera och ser möjligheter i att samarbeta med kollegor på distans.
I och med att utvecklingen går snabbt inom digitalisering och mätinsamling är det meriterande om du även har kunskaper inom datorer och nätverk.
Språkkunskaper:
Svenska; flytande i tal och skrift
Engelska; tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodogöra dig servicemanualer och kurser
B-körkort erfordras.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
