Medicinsk vårdadministratör/administrativ assistent
2025-12-22
Rehabiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Vi söker en ny kollega till vårt vårdadministrativa team på rehabiliteringscentrum i Jönköping. Är du utbildad medicinsk vårdadministratör eller har annan administrativ utbildning och intresserad av ett flexibelt och stimulerande arbete? Då är du välkommen att söka till oss på rehabiliteringscentrum på Ryhov i Jönköping!
Rollen som vårdadministratör
I din roll som medicinsk vårdadministratör/administrativ assistent kommer du att arbeta med löpande vårdadministrativa arbetsuppgifter inom hela patientflödet, ha patientkontakt via TeleQ, 1177 och vår reception samt ansvara för att boka och kalla patienter. I ditt ansvar ingår att på olika sätt vara ett administrativt stöd till våra medarbetare och chefer. Du kommer att få möjlighet att fördjupa din kunskap och vara klinikens spetskompetens inom olika administrativa system och arbetssätt.
Vår vårdpersonal på kliniken använder taligenkänning varför vi inte har diktatskrivning i någon större utsträckning.
Vi arbetar aktivt med förbättring och utveckling inom alla rehabiliteringsprocesser och administrativa processer på kliniken. Just nu pågår mycket arbete med att ställa om vår verksamhet till att bli mer digital för att ge våra medborgare enklare tillgänglighet till våra tjänster. Där har våra medicinska vårdadministratörer/administrativa assistenter en given roll både i att ha kompetens i digitalisering, utveckla nya arbetssätt och lära våra övriga medarbetare
Din blivande arbetsplats
Som medarbetare i Region Jönköpings län gör du skillnad för många - på riktigt. Oavsett yrke har vi alla samma uppdrag - att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. I en stor organisation finns också stora möjligheter där vi samarbetar över gränserna och lär av varandra. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet.
Rehabiliteringscentrum är en länsklinik och vi finns på region Jönköpings läns alla 3 sjukhus. Vi har ett nära samarbete inom de administrativa enheterna både i de dagliga arbetsuppgifterna som vid förbättrings- och utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker en medicinsk vårdadministratör/administrativ assistent som gillar utmaningar och att tänka nytt. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift, goda IT-kunskaper samt är noggrann och strukturerad. Har du tidigare erfarenheter av förbättringsarbete, kunskaper inom journalsystemet Cosmic samt talar och skriver något annat språk är det meriterande. Vi ser gärna att du har utbildning eller erfarenhet inom digitalisering.
Teamsamverkan är en viktig del i vårt arbetssätt därför är samarbete och ett gott bemötande lika självklart för dig som för oss.
Vi tror att du som söker känner ett genuint engagemang för ditt yrke. Du är flexibel i ditt arbetssätt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter - struktur och planering faller sig naturligt för dig. Du har ett bra tempo, samtidigt som du är noggrann. Du delar med dig av dina kunskaper genom ditt engagemang och positiva inställning och har ett stort intresse för digitalisering, utveckling och förbättringsarbete. Du är van att arbeta i och använda dig av flera olika datasystem. Stor vikt i urvalet läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
• Ett omväxlande och stimulerande arbete med möjlighet att använda hela din kompetens inom det vårdadministrativa området.
• Ett nära samarbete med våra olika rehabiliteringsprofessioner.
• Ett arbete med stort fokus på utvecklings- och förbättringsarbete.
Du kommer att ingå i ett team bestående av medicinska vårdadministratörer och administrativa assistenter med hög kompetens och lång erfarenhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Våra arbetstider är förlagda dagtid, måndag till fredag.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Områdeschef: Catrin Ericson, 010-242 62 91, catrin.ericson@rjl.se
Administrativ assistent: Mariella Schorling, 010-242 18 85, mariella.schorling@rjl.se
Vårdadministratör: Camilla Henriksson, 010-242 10 11, camilla.henriksson@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 4 januari 2026. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P1213/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
Husargatan 4
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9659728