Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Söder i Växjö
Prima Vård Sverige AB / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2025-11-11
Vi söker nu en medicinsk sekreterare till vår fina mottagning Vårdcentralen Söder i Växjö.
Tycker du om att arbeta brett med administrativa ärenden och brinner för att ge kvalitativ service? Då ser vi verkligen fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuds du?
Hos får du en bred tjänst, med viktiga arbetsuppgifter såsom skriva journaler, intyg, kallelse-hantering, scanning, kassaarbete, telefonservice, posthantering samt vara övrig personal behjälplig i administrativa ärenden. Vi hoppas att du uppskattar charmen med att arbeta på vår mottagning, med mycket kompetens och hjärta.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är medicinsk sekreterare, har utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration 80p (KY) alternativt läkarsekreterare utbildningen. Vidare bör du ha god vana och goda kunskaper av Office-paketet. Kunskap i journalsystemet Cosmic och tidigare arbete inom primärvård är meriterande.
För att vara framgångsrik i rollen behöver du ha en hög social kompetens och att du brinner för att ge patienterna en utmärkt service och bemötande. Vår arbetsplats har patienten i fokus och strävar efter att ge bästa möjliga vård. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet - empatisk, engagerad och kompetent.
Anställning och ansökan:
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Annica Gavaller, annica.gavaller@primavard.se
. Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Vi undanber oss vänligen all kontakt med rekryterings- och bemanningsbolag.
Mottagning
Vårdcentralen Söder är beläget i ett lite spektakulärt hus på Trädgårdsgatan 10 på trivsamma Söder i Växjö. Centrum nås enkelt via 2 gångbroar över järnvägen och det är lika enkelt att ta sig hit, både via tåg eller buss. Vårdcentralen har cirka 10 700 listade patienter och här ingår BVC. Vi har ansvar för två äldreboenden i Växjö. Patientgruppen är ganska blandad men populationen är relativt ung. Vi är cirka 32 fastanställda personer som har ett gemensamt ansvar för det dagliga arbetet på vårdcentralen. Vi är ett väldigt trevligt gäng med hög kompetens. Vår arbetsmiljö präglas av värme, hjälpsamhet och humor. Vårdcentralen Söders udda fastighet har en ganska hemlik miljö vilket uppskattas av patienter, barn och föräldrar men också av oss som arbetar här. Även utemiljön är speciell med egen trädgård där vi gärna tillbringar lunch och fikarast.
Våra sjukgymnaster har sina mottagningar på Vida Arena. Detta är särskilt bra eftersom närheten och samarbetet med Vida Arenas fin gym finns där, vilket gynnar många av våra patienter.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard
