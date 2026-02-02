Medicinsk sekreterare
2026-02-02
Äldrevårdsenheten och Mobilt närvårdsteam
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Medicinsk sekreterare till Äldrevårdsenheten
Vi söker dig som är medicinsk sekreterare och som tycker om omväxlande arbetsuppgifter varvat med sedvanlig skrivning och transkribering. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Uppsala, eventuellt kan provanställning komma att tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ditt uppdrag
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att skriva journal och att vara ett administrativt stöd. I arbetet ingår även telefonservice, datasupport, fakturahantering, schemahantering i Heroma, diverse andra administrativa system samt diverse administrativa och praktiska göromål. Du kommer även att hjälpa till med viss administration kring verksamhetens bilar. Ansvaret som administratör för beredskapsjouren kommer att finnas under en begränsad tid. Som administratör för beredskapsjouren kommer du hantera administrativa och praktiska frågor samt schemaläggningen kring beredskapsjouren. Dessutom ingår delar av SÄBO uppdraget vilket är ett administrativt uppdrag som omfattar olika administrativa delar kring SÄBO platserna i region Uppsala.
Äldrevårdsenhetens medicinska sekreterare har ett nära samarbete med medicinsk sekreterare vid Mobilt Närvårdsteam och arbete kan komma att ske över verksamhetsgränserna.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare med några års erfarenhet av yrket. Du behöver ha goda kunskaper i MS Officeprogramen, samt andra administrativa program som förekommer inom Region Uppsala. Vi vill att du har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic samt har kunskaper för registrering enligt DRG.
Det är av största vikt att du är serviceinriktad, noggrann, van att arbeta självständigt och tar egna initiativ. Du har också en god förmåga att samarbeta och att organisera ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Äldrevårdsenheten är en högkvalitativ och nischad verksamhet för äldre personer i Uppsala kommun som har behov av vård i hemmet. Den som är över 65 år, är långvarigt sjuk och har stora svårigheter att ta sig till en vårdcentral kan efter remiss listas hos våra läkare. Verksamheten bedrivs som ett samarbete mellan Region Uppsala och alla kommuner i Uppsala län. Vi får våra patienter via remiss från Uppsalas vårdcentraler, från kommunens hemsjukvård eller övriga vårdgrannar. Vi gör både akuta och planerade besök hemma hos våra patienter, och har ett nära samarbete med hemsjukvårdens sjuksköterskor.
Mobilt närvårdsteam är hembesöksteam med läkare och sjuksköterska som endast arbetar med hembesök och delar lokal med Äldrevårdsenheten.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss och jobbet är du välkommen att kontakta:
Gruppchef Jonna Niemelä på e-post Jonna.Niemela@regionuppsala.se
Verksamhetschef för Äldrevårdsenheten Marcus Taflin på e-post marcus.taflin@regionuppsala.se
alternativt via telefon: 018-611 00 00.
