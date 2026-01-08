Medicinsk sekreterare
Vi är en öppenvårdsverksamhet i skräddarsydda lokaler och söker dig som är nytänkande och tillsammans med oss vill utveckla nya arbetssätt tillsammans med patienter med kronisk sjukdom.
Akademiskt specialistcentrum (ASC) är en enhet inom Region Stockholm för patienter med MS, Parkinson, diabetes, reumatiska sjukdomar och centrum för Obesitas. Dessutom ingår en enhet för kliniska prövningar i öppenvård: Studieenheten Akademiskt Specialistcentrum. Inom ASC är forskning, utbildning, utveckling och innovation integrerat i den dagliga vårdverksamheten. I vårt uppdrag ingår att utveckla nya arbetssätt, innovativ användning av medicinsk teknik och e-hälsolösningar, hög patientmedverkan och samverkan med olika vårdgivare, patientföreningar och näringsliv. Vi strävar efter att skapa en personcentrerad vårdmiljö tillsammans med de patienter som vänder sig till oss.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är driven och vill utveckla vården för patienter med kronisk sjukdom tillsammans med övriga medarbetare. Förbättrad och standardiserad journaldokumentation är mycket viktigt för att patienterna ska få mer information i journal via nätet. Medicinska sekreterare på Akademiskt specialistcentrum har en avgörande roll i detta utvecklingsarbete. I arbetet ingår också journalskrivning, kodning, remisshantering och telefon. Andra administrativa arbetsuppgifter som tex fakturahantering kan komma att förekomma.
Du kommer i första hand att arbeta på Akademiskt specialistcentrum inom Centrum för neurologi.Kvalifikationer
Medicinsk sekreterarutbildning/vårdadministratörsutbildning. Minst två års erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare. Intresse och erfarenhet av utbildning, utveckling och innovation är meriterande. Erfarenhet av kronisk sjukdom är värdefullt.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att jobba i administrativa system som Heroma, Raindance och Clockwork.
Du har en positiv inställning till arbetet, patienterna och arbetskamraterna. Du är ordningsam och noggrann, har förmåga att kunna arbeta strukturerat - planera, organisera och slutföra uppgifterna i tid. Du kan arbeta både självständigt och i team och har lätt att anpassa dig till nya omständigheter. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
