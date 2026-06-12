Lärarassistent till Högstadium Centrum
Falköpings kommun / Pedagogjobb / Falköping Visa alla pedagogjobb i Falköping
2026-06-12
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Vi söker dig som ser möjligheter i varje utmaning och vill vara en del av vårt arbetslag. Som lärarassistent blir du en viktig medspelare tillsammans med oss på Högstadium Centrum.
Högstadium Centrum är beläget vid parkoasen Plantis i Falköping. På skolan har vi cirka 640 elever och strax över 90 i personalgruppen. Vi är i samarbete med högstadieskolorna Odenvi och Kinnarp då planen är att göra en ny organisation för högstadieskolorna i centrala Falköping. Det kommer att vara en rolig och framåtsyftande process att få vara med och forma framtidens högstadium i Falköping.
Vad innebär rollen?
Som lärarassistent arbetar du som en flexibel och serviceinriktad stödfunktion till våra lärare. Läraren styr alltid innehåll och genomförande, medan du är resursen som gör det möjligt att "vässa" förutsättningarna för undervisningen ytterligare.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
Bidra såväl praktiskt som undervisningsnära till att möjliggöra undervisningsinslag som lärare har planerat.
Bistår lärare och mentorer i att göra anpassningar till elever för att de ska lyckas med sitt lärande.
Vägleder lärare/elever i användningen av olika lärverktyg.
Bistår lärare med enklare rättningsarbete och dokumentation av resultat.
Bistår lärare i förberedelsearbete inför läsårsstart och uppföljningsarbete vid läsårets slut.
Kan på uppdrag av skolledning bistå med andra elevrelaterade arbetsmoment.
Vi vill att alla skolans elever ska känna trygghet och trivsel för att kunna lära samt känna samhörighet med personal och övriga elever på skolan. Alla elever vill lyckas och vi arbetar för att möta varje enskild elev. Som lärarassistent får du möjlighet att göra skillnad för de elever du möter.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för ungdomar, har ett gott bemötande och har lätt för att bygga starka relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du är uppskattar och ser vinster i samarbetet kollegor emellan.
Du utgår alltid från elevens bästa i ditt arbete och har höga positiva förväntningar på eleverna.
Har goda kunskaper i att genomföra anpassningar för unga i behov av stöd.
Har erfarenhet av arbete med elever inom NPF-spektrat.
Är en ansvarstagande, tydlig och trygg vuxen med ett positivt förhållningssätt.
Är flexibel och trivs i en föränderlig och dynamisk skolmiljö.
Eftersom uppdraget är krävande och vår gruppdynamik är mycket viktig för oss, kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan – låt oss tillsammans forma framtidens högstadium!
Upplysningar
Om du blir kallad på intervju ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).
Du hittar aktuell blankett på Polisens hemsida.
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor – både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa – för skolan och oss på Falbygden!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2026-06-12Övrig information
• För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
• I Falköpings kommun tillämpas individuell och differentierad lönesättning. I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om lön, vid frågor kontakta rekryterande chef.
• Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744), https://www.falkoping.se/jobba-i-falkopings-kommun/lediga-jobb
Sankt Sigfridsgatan 9 (visa karta
)
521 35 FALKÖPING Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges lärare Falköping falkoping@sverigeslarare.se 0515-885390 Jobbnummer
9961056