Elmontör till företag i Göteborg
Prowork Göteborg AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
2026-06-12
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Göteborg AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Prowork är ett auktoriserat kompetensföretag som grundades 2013. Vi erbjuder bemannings, interims och rekryteringslösningar inom samhällsbyggnad, fastighet, industri och teknik. Vi har en gedigen erfarenhet och vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt kompetens på rätt plats! Kunskap om branscherna vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Vi har våra kontor i Stockholm , Göteborg och Malmö och har uppdrag över hela Sverige. Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se
ElmontörPubliceringsdatum2026-06-12Bakgrund
Vi tror att du idag är aktiv inom fastighetsautomation samt kan läsa och tyda elscheman. Kanske har du redan erfarenhet av bygga & koppla skåp.Kvalifikationer
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift, vill lära dig eller fortsatt utvecklas inom Apparatskåpstillverkning och vår värld av automation! Du kan tyda elscheman och kommer från en styrinstallatörs-eller montörsroll.
Som yrkesperson har du en lätthet i ditt bemötande av kollegor, kunder och leverantörer och är nyfiket intresserad av att lära dig nya saker. Du trivs i ett självständigt arbete. Där det är självklart att bolla dagliga utmaningar med kollegorna. Ditt serviceinriktade mindset gör dig till en tillgång för kollegor och kunder, som kommer behöva ditt stöd i arbetsvardagen. Likväl som du behöver dem.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://www.prowork.se/
416 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Bemanning&Rekrytering Kontakt
Talent Manager
Ebba Käll ebba.kall@prowork.se Jobbnummer
9961045