Instrumentingenjör till attraktivt talangprogram hos Aenigma!
Framtiden i Sverige AB / Kemiingenjörsjobb / Stenungsund Visa alla kemiingenjörsjobb i Stenungsund
2026-06-12
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Är du nyutexaminerad ingenjör inom Mekatronik, Automation eller likvärdigt och är redo att kickstarta karriären? Som deltagare i Aenigmas Talangprogram får du kliva rakt in i verkliga uppdrag inom industrin - samtidigt som du bygger kunskap, erfarenhet och ett starkt nätverk för framtiden. Det här är programmet för dig som vill växa snabbt, få rätt stöd från början och trivas i en miljö där lärande och utveckling står i centrum!
Om Talangprogrammet
Vi är stolta över att för fjärde gången lansera vårt Talangprogram tillsammans med Aenigma. Programmet är utformat för att ge dig en stark start i karriären genom en skräddarsydd utvecklingsplan som hjälper dig att växa långsiktigt inom företaget.
Under ett år kombinerar du verkliga konsultuppdrag ute hos kund med utbildningar som stärker både din tekniska kompetens och dina personliga färdigheter. Programmet fokuserar på att utveckla dig inom teknik, underhållsmetodik och projektarbete, samtidigt som du får träna på ledarskap, samarbete och kommunikation.
Du går programmet tillsammans med andra talanger från olika orter, vilket skapar en inspirerande gemenskap och ett värdefullt nätverk. Under året deltar du i gemensamma utbildningar, digitala träffar och erfarenhetsutbyten med både juniora och seniora kollegor. Målet är att du ska växa i rollen, känna dig trygg och få rätt stöd i varje steg av din utveckling.
Vi tror på långsiktighet och vill ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas hos oss - därför erbjuder vi ett första år fyllt av lärande, utveckling och gemenskap genom vårt Talangprogram!Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som instrumentingenjör hos Aenigma arbetar du som konsult med en bred variation av arbetsuppgifter gentemot Aenigmas kunder som verkar inom områdena för bland annat kemisk industri, oljeraffinaderi och energi. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Ansvara för instrumentering inom process- och automationsanläggningar.
• Arbeta med tryck-, flödes-, temperatur- och nivåmätning.
• Specificera, konfigurera och driftsätta instrument och givare.
• Medverka vid underhåll, förbättringsarbete och tekniska utredningar.
Vem söker vi?
Skallkrav:
• Högskole- eller civilingenjör inom relevant område: Mekatronik, Automation eller likvärdigt.
• Svenska och engelska i tal och skrift.
• Körkort B.
Meriterande:
• Industritekniska programmet, Nösnäsgymnasiet
• Examensarbete och/eller sommarjobb mot processindustrin eller likvärdigt
Personlighet:
Vi söker dig som har ambitionen att utvecklas i rollen som instrumentingenjör. För att trivas på Aenigma uppskattar du att arbeta i lag och bygga goda relationer, såväl internt som externt. Du är driven, strukturerad och flexibel i ditt arbete och vill bidra med din kompetens och kunskap för att fortsätta utveckla Aenigmas affärer framåt. Du har ett stort tekniskt intresse och ett engagemang i arbetet för en bättre miljö och säkerhet.Om företaget
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under Talangprogrammet vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos vår kund Aenigma.Anställningsvillkor
Placering: Stenugsund
Omfattning: Heltid
Start: Hösten 2026
Vi behandlar ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52750_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
444 31 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Jesper Eriksson jesper.e@framtiden.com Jobbnummer
9961055