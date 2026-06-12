Senior Business Central/PowerBI -utvecklare
BTJ Sverige AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-06-12
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Är du en erfaren utvecklare inom Business Central och Power BI som motiveras av att skapa lösningar som gör verklig skillnad? Har du en passion för att utveckla robusta applikationer, en bred teknisk förståelse och trivs i gränslandet mellan teknik och verksamhet? Då kan du vara den vi söker!
Nu söker vi en Senior Business Central/Power BI-utvecklare som vill vara med och vidareutveckla och förädla en omfattande systemflora bestående av interna applikationer, egenutvecklade system, molnbaserade lösningar och flera slutkonsumenttjänster.
Om rollen
Som Senior Business Central/Power BI-utvecklare arbetar du med att utveckla och vidareutveckla BTJs anpassningar i Microsoft Dynamics 365 Business Central och Power BI. Du deltar i kravinsamling och lösningsdesign samt analyserar verksamhetsprocesser för att identifiera förbättringsmöjligheter och utveckla lösningar som möter verksamhetens behov.
I rollen utvecklar du integrationer mot kringliggande system och tjänster, deltar i uppgraderingar, förvaltning och vidareutveckling av BTJs lösningar samt säkerställer att utvecklingen följer Microsofts rekommenderade utvecklingsmetoder. Du bidrar även med teknisk rådgivning och arkitekturkompetens i projekt och fungerar som en viktig länk mellan verksamhet, projektledning och teknik.
Vem är du?
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av utveckling i Microsoft Dynamics 365 Business Central eller tidigare versioner av NAV samt god erfarenhet av utveckling i Power BI och tillhörande rapporteringsgenerering.
Du har goda kunskaper inom AL-utveckling och erfarenhet av extensions, eventbaserad utveckling samt integrationer via API, REST, OData och webbtjänster. Vi ser även att du är van att arbeta med Git, Azure DevOps och moderna utvecklingsverktyg samt använder AI-baserade verktyg som en naturlig del av ditt utvecklingsarbete.
För att lyckas i rollen behöver du ha förståelse för hur verksamhetsprocesser fungerar och kunna omsätta affärsbehov till effektiva systemlösningar. Har du erfarenhet inom områden som ekonomi, inköp, försäljning, lager och logistik, produktion, projektredovisning eller service och eftermarknad, ser vi det som meriterande.
Det är även meriterande om du har:
certifieringar inom Microsoft Dynamics 365 Business Central eller Power BI
erfarenhet av Power Platform
erfarenhet av Azure Functions, Logic Apps eller integrationsplattformar
erfarenhet från produktions- eller tillverkningsindustri
erfarenhet av lösningsarkitektur eller tekniskt ledarskap
erfarenhet av .NET, C# och ASP.NET
erfarenhet av Oracle, PostgreSQL eller NoSQL-databaser
För att du ska trivas och lyckas i rollen tror vi att du är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du har ett genuint intresse för både teknik och verksamhet och trivs i samarbetet med kollegor och olika intressenter. Du tar ansvar för kvalitet, leverans och långsiktiga lösningar, arbetar lika bra självständigt som tillsammans med andra och vågar utmana etablerade arbetssätt när du ser bättre lösningar.
Hos oss värdesätter vi att vara professionella, personliga och passionerade – och vi tror att dessa värderingar speglar både ditt arbetssätt och ditt engagemang.
Om BTJ
BTJ är en helhetsleverantör av informationstjänster och medieprodukter och är sedan december 2024 ett fristående dotterbolag inom Bokusgruppen. Genom att göra kunskap och media tillgängligt för fler arbetar vi för ett inkluderande samhälle. Vi tror på mångfald, att vår värld blir bättre av litteratur, kultur, lärande och att bibliotekens roll idag är viktigare än någonsin. Genom att berika och leverera media och digitala tjänster byggt på vår metadata förenklar och sparar BTJ resurser åt bibliotek, skolbibliotek, företag, skolor, universitet, högskolor och övriga organisationer och verksamheter med behov av effektiv informationsförsörjning.
Allmän information
Vi söker i denna rekrytering en tillsvidareanställd på heltid med placering på vårt kontor i Lund. Arbetstider enligt kontorstid. Provanställning kommer att tillämpas.
Urval kommer att ske löpande så vi ser gärna att du skickar in din ansökan omgående dock senast den 2026-07-05 via vårt rekryteringssystem.
För frågor om tjänsten var vänlig och kontakta rekryterande IT- och Digitaliseringschef Georgios Persson georgios.persson@btj.se
eller HR-ansvarig Johanna Svensson johanna.svensson@btj.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BTJ Sverige AB
(org.nr 556013-9726), http://www.btj.se
Mobilvägen 4 (visa karta
)
223 62 LUND Jobbnummer
9961044