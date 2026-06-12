Drifttekniker inriktning ventilation Solna/Stockholm
Caverion Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Solna Visa alla fastighetsskötarjobb i Solna
2026-06-12
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Är du driftteknikern som vill vara med och säkerställa driften i en modern och samhällsviktig verksamhet? Just nu söker vi en drifttekniker med inriktning ventilation till vårt uppdrag hos Saab i Solna strand. Tillsammans skapar vi smarta, hållbara och välfungerande fastigheter.Vill du arbeta i en modern och tekniskt avancerad fastighetsmiljö där du får stort eget ansvar, varierande arbetsuppgifter och engagerade kollegor? Vi kan ha jobbet för dig!
Du får möjlighet att jobba med Som drifttekniker hos Caverion blir du en viktig del av vårt team som ansvarar för drift, tillsyn, skötsel och underhåll av hela fastighetsbeståndet hos Saab i Solna strand. Fastigheten är modern och nybyggd med hög teknisk standard, vilket ger dig möjlighet att arbeta med avancerade installationer och system.
Du kommer att ingå i ett mindre team där samarbete, hjälpsamhet och prestigelöshet är en självklar del av vardagen. Här arbetar vi nära varandra och tillsammans säkerställer vi att anläggningarna fungerar optimalt för vår kund.
Beredskap kan förekomma som en del av tjänsten.
I rollen ingår även:
Drift, tillsyn och optimering av ventilationsanläggningar
Felsökning och avhjälpande underhåll
Planerat förebyggande underhåll
Energioptimering och förbättringsarbete
Kontakt med kund, entreprenörer och leverantörer
Dokumentation och återrapportering i våra system
Medverkan vid mindre projekt och tekniska förbättringsåtgärder
Kort om Assemblin Caverion GroupVi formas av våra omgivningar. Genom att göra dem smarta och hållbara, ser vi på Caverion till att företag och omvärld lyckas och att människor mår bra. Vi guidar våra kunder genom hela den tekniska livscykeln – från design och konstruktion och rådgivande tjänster, till installation av fastighetstekniska bastjänster och smarta, digitala lösningar, tekniskt och industriellt underhåll samt Facility Management – för byggnader, infrastruktur, industrier och industriprocesser. Våra beställare stöttas av över 15 000 kunniga medarbetare från nio länder i norra och centrala Europa. Vår omsättning uppgick 2023 till EUR 2.5 miljarder.
Våra medarbetare är vårt hjärta ❤
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar✅ Vi leder ✅ Vi levererar ✅ Vi bryr oss
Din bakgrund
Har erfarenhet som drifttekniker, ventilationstekniker eller motsvarande
Har god kompetens inom ventilation och styrning av ventilationssystem
Har förståelse för fastighetstekniska system och driftsfrågor
Har erfarenhet av kyla eller kyltekniska system, vilket är meriterande
Har god datorvana och erfarenhet av drift- och övervakningssystem
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och serviceinriktad. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och du uppskattar att vara en del av ett sammansvetsat team där alla bidrar till helheten.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi erbjuder
Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
Attraktiv förmånsportal
Kontakt & Ansökan
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lisbeth Hulander tel. 073-081 74 04 alt. mail lisbeth.m.hulander@caverion.com
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings-/ bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.
OBS: Skicka gärna in din ansökan redan idag då urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail! Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caverion Sverige AB
(org.nr 556052-8753), https://www.caverion.se/
Solna Strandväg 10 (visa karta
)
171 54 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsspecialist
Lisbeth Hulander lisbeth.m.hulander@caverion.com +46730817404 Jobbnummer
9961051