MOK Fryshusets Café och Restaurang, söker kock
Stiftelsen Fryshuset / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-06-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Fryshuset i Stockholm
, Upplands-Bro
, Flen
, Avesta
, Nacka
eller i hela Sverige
Vill du laga mat som både smakar gott och gör gott?
På MOK driver vi idag ett café, där vi efter sommaren i samma lokal även kickar igång en lunch-restaurang i hjärtat av Fryshuset i Hammarby Sjöstad, där unga är en självklar del av verksamheten.
Vi ska skapa en kulturell mötesplats för unga som vuxna, där maten är en central del.
Nu söker vi en kock som vill vara med och utveckla vår matupplevelse — och samtidigt bidra till att unga får en trygg väg in i arbetslivet.
Om rollen
Som kock hos oss arbetar du med en unik utgångspunkt:
Du utgår från råvarorna skolmatsalen en trappa ner använder för dagen, och skapar en mer hantverksmässig, modern och tilltalande tolkning av dem. Det kräver kreativitet, planering, yrkesstolthet och förmågan att se möjligheter i det som redan finns.
Arbetstiderna är i huvudsak mån–fre kl. 07:30–16:00. Vid enstaka event kommer kvälls- eller helgarbete förekomma.Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Planera, tillaga och utveckla dagens lunch med utgångspunkt i skolmatsalens råvaror
Skapa rätter som är snyggt presenterade, goda och hantverksmässigt genomarbetade
Hålla ett stabilt flöde under lunchservice och leverera snyggt presenterade rätter ur köket
Planera inköp och beräkna råvarukostnader
Ansvara för egenkontroll och livsmedelshygien
Samarbeta nära caféet och bidra till helheten i verksamheten
Handleda och lära upp ungdomar i kök och café — både praktiskt och pedagogiskt
Vara en del av ett team som bygger en trygg, kreativ och inkluderande miljö
Vi söker dig som
Har erfarenhet av professionellt kök
Är trygg i att arbeta självständigt och ta ansvar
Har god kännedom om allergener och olika matpreferenser, och som kan anpassa menyer/rätter på ett säkert och genomtänkt sätt
Har god förståelse för råvaruhantering, ekonomi och planering
Är kreativ och gillar att hitta lösningar
Trivs i en miljö där unga människor är en naturlig del av vardagen
Har ett varmt och pedagogiskt förhållningssätt
Vill vara med och utveckla en verksamhet som betyder något
Är hungrig på att vara en del av något mer än att bara laga god mat
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse i augusti/september.
Sista dag att ansöka är 26 juni.
Tjänsten omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och Kommunal/Vision/Sveriges Skolledare/Sveriges Lärare.
Vi tillämpar löpande urval vilket kan innebära att tjänsten tillsätts innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Fryshuset
, https://fryshuset.se/
Mårtendalsgatan 2-8 (visa karta
)
120 06 STOCKHOLM Arbetsplats
Stiftelsen Fryshuset Jobbnummer
9961053