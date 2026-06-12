Trafikledare renhållningen
Reg Avfallsanläggning I Mellersta Bohuslän AB / Logistikjobb / Lysekil Visa alla logistikjobb i Lysekil
2026-06-12
, Sotenäs
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Om arbetsplatsen
Varje dag underlättar Rambo vardagen för över 45 000 hushåll, verksamheter och företag i våra fyra ägarkommuner. Rambo AB är ett kommunägt miljöföretag i mellersta Bohuslän inom återvinning och avfallshantering med hushålls- och företagskunder. Rambos uppdrag är att tillgodose ägarkommunernas och dess invånares behov av en ekonomiskt och miljömässigt långsiktigt hållbar resurshushållning och avfallshantering. Vi står för närhet, enkelhet och förtroende. Rambo ägs av Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner och har ca 105 anställda. Mer om Rambos verksamhet finner du på rambo.se
Om tjänsten
Affärsområde Insamling är bolagets transportverksamhet som med sina 46 fordon bedriver insamling av hushållsavfall samt slamsugning åt hushållskollektiven i bolagets ägarkommuner. Hos oss blir du en av våra transportledare som har ansvar för den dagliga driften. I din roll kommer du att hantera dagliga driftsfrågor och bidra till avdelningens utveckling mot bolagets mål.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig fram till 2027-12-31.
Bolagets värdeord; Förtroende, Enkelhet och Närhet - är vägledande för vår verksamhet och företagskultur.
Låter det här som ett jobb där du både vill utvecklas och utveckla? Då tycker vi att du ska söka redan idag!
Din vardag
Genom kundservice tar du emot kundbeställningar som sedan planeras via EDP Mobile ut till fordonen på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Du har kontakt och samarbetar med våra kunder och chaufförer samt övriga inom Rambo. Du sköter planering och administrativa uppgifter kopplade till avdelningen och du kommer att arbeta i vårt kunddatabassystem EDP Future och vårt fordonssystem EDP Mobile.
Du rapporterar till affärsområdeschef för Rambo Insamling.
Vem är du?
För att trivas i rollen och leva upp till förväntningarna är det viktigt att du:
Du skapar goda och långsiktiga relationer. Du är lösningsorienterad, stresstålig och hanterar situationer som kräver omprioriteringar när förutsättningarna ändras. Som person trivs du med att leda och hjälpa andra. Du har ett miljöintresse, är ansvarsfull, strukturerad och inger förtroende.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från renhållningsbranschen samt erfarenhet av arbete som trafikledare är meriterande.
Passar vi dig?
Läs ut Rambo AB och du får Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag. Det säger en del om vår verksamhet, medan vår vision säger allt: Det finns inga sopor! Tillsammans skapar vi resurser för framtidens generationer. Vi vill att det ska vara lätt för våra kunder att göra rätt i vardagen och med kunskap och rådgivning tror vi att alla kan vara miljöhjältar. På Rambo samlas olika kompetenser inom insamling, anläggning, kundservice och huvudkontor. Vår värdegrund förenar oss och fungerar vägledande i det dagliga arbetet. Genom att agera på ett sätt som visar att Rambo står för förtroende, enkelhet och närhet förstår kunderna vilka vi är.
Hos oss får du:
Som anställd på Rambo erbjuder vi friskvårdsbidrag, förmånscyklar samt liv-/olycksfalls-/sjukförsäkring.Publiceringsdatum2026-06-12Så ansöker du
Läs mer och ansök via Rambos hemsida: www.rambo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Reg Avfallsanläggning I Mellersta Bohuslän AB
(org.nr 556211-9007), http://www.rambo.se
453 38 LYSEKIL Arbetsplats
Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum Jobbnummer
9961047