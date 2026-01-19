Mediasäljare
2026-01-19
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
Nu söker vi en nyfiken, orädd, driven, envis, öppen person med mycket skinn på näsan. Du ska självklart gilla att lyfta telefonen och sälja!
Denna tjänst är mycket viktig del i vårt arbete med att producera digitala och tryckta tidningar/magasin till våra kunder.
Det är självklart en fördel om du har jobbat med försäljning i någon form tidigare.
Tjänsten utgår från vårt kontor i Vimmerby där du jobbar i en projektgrupp och tillsammans med ett strukturerat, erfaret och bra gäng.
Mediapartner har funnits sedan 2004 och producerar tryckt och digitala marknadsföringsprodukter, tidningar, broschyrer mm till företag i hela Sverige.
Skicka din ansökan och CV tillmattias.borsio@mediapartner.se
Vill du ha mer information om tjänsten, ring eller mejla Mattias Borsiö
0730-383588mattias.borsio@mediapartner.sewww.mediapartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Via mejl
E-post: mattias.borsio@mediapartner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Mediasäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mediapartner Produktion i Vimmerby AB
(org.nr 556694-7007)
Halldéns Gränd 4 (visa karta
)
598 37 VIMMERBY Kontakt
Delägare/Projektledare
Mattias Borsiö mattias.borsio@mediapartner.se 0730383588 Jobbnummer
9692981