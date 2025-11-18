Media Planning Assistant Confidential Search
2025-11-18
Media Planning Assistant - Confidential Search
Som Media Planning Assistant blir du en central del av planeringsteamet där du bistår med kampanjunderlag, research, administration och koordinering. Rollen passar dig som älskar struktur, excel och mediaflöden.
Som Media Planning Assistant arbetar du nära planners, performance marketers och kampanjteam. Du tar fram stödmaterial, sammanställer data, skapar presentationsunderlag och bistår i kampanjuppsättningar. Rollen kräver precision, nyfikenhet och förmågan att hantera flera parallella arbetsflöden.
Varför företagsnamnet är konfidentiellt
Denna tjänst är en del av en konfidentiell search och headhunt för ett ledande företag inom branschen. På grund av den strategiska betydelsen av denna rekrytering har företaget valt att hålla sin identitet dold i detta skede. Mer information om organisationen kommer att delas med utvalda kandidater under rekryteringsprocessen. Om du är en resultatinriktad person som söker en spännande möjlighet att göra skillnad, uppmuntrar vi dig att ansöka.
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
