Medarbetare till supportteamet
Sigtuna kommun, Sysselsättning, boendestöd, avlösarservice, ledsagning, fam.stöd / Vårdarjobb / Sigtuna Visa alla vårdarjobb i Sigtuna
2026-07-13
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigtuna kommun, Sysselsättning, boendestöd, avlösarservice, ledsagning, fam.stöd i Sigtuna
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Tillsammans gör vi varandra bra och arbetar för att uppnå vård- och omsorgsförvaltningens vision livskvalitet hela livet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Supportteamet söker en medarbetare som kommer vara stationerad i teamet för att utveckla och kvalitetssäkra en del av biståndsfria insatser. Denna tjänst är helt ny och förutsättningar till kreativitet och utveckling är stora. Under rekrytering kommer det ställas stora krav på samhällsorientering, myndighetsperspektiv och kreativa lösningar. Detta är då du i din tjänst möter alla Sigtuna kommuns invånare över 18 år som är i behov av snabb och biståndsfri insats. Vi kommer ställa stora krav på samverkan och att dessa bibehålls och att du vårdar relationer. Ditt bemötande är genuint och du har lång erfarenhet i möten med människor som är i behov av stöd eller hamnat kris. Då vi är i en utvecklingsfas kommer det krävas att du är flexibel och är servisinriktad mot invånarna. Visionen är att kunna ambulera i kommunen tillsammans med andra professioner och möta invånarna med tillgänglighet.Kvalifikationer
Socialpedagog eller case manager
Vi ser att du är socialpedagog, behandlingspedagog, case manager eller har annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Med eftergymnasial utbildning menar vi YH utbildning, högskola eller universitet. Gärna att du har utbildning inom SE, SED eller IPS. Du kommer svara på mycket mejl, ge rådgivning via telefon och i fysiska/ digitala möten detta gör att vi förutsätter att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska språket. Du skall ha goda kunskaper kring ansökningar, kontakt med myndigheter och digitala lösningar så som ansökningar digitalt.
Vi har ett krav på att du har fleras års erfarenhet från utredning, försörjningsstöd eller case manager. Vi ser även att du har kunskap om kommunen. Vi lägger stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten är på heltid måndag till fredag, i tjänsten behöver du ha körkort B. Tjänsten kan komma att inledas med provanställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Före erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336281". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225)
195 85 MÄRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sigtuna kommun, Sysselsättning, boendestöd, avlösarservice, ledsagning, fam.stöd Kontakt
Verksamhetsledare
Tommie Isaksen +46859126633 Jobbnummer
10000665