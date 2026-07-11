Medarbetare till Subway

Tien Sara Tieu Ngo AB / Restaurangbiträdesjobb / Falkenberg
2026-07-11


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Om Dig
vi söker just dig som vill ge våra gäster en bra upplevelse av deras besök hos oss. Ett trevligt bemötande, goda och fina subs och en ren restaurang är några av de krav våra gäster har på oss. Arbeta ställer höga kvar på serviceförmåga, flexibilitet samt arbete i högt tempo. Du som söker skall tycka om att arbeta i team där allas del är lika viktig. En positiv attityd och gott kundbemötande är egenskaper som passar in på subway, samt att ta ansvar för att nå dina och restaurangs uppsatt mål. Du brinner för att ge våra gäster en fantastisk service och upplevelse!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: subwaykf@proton.me

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Tien Sara Tieu Ngo AB (org.nr 559164-6293)
dalkullevägen 6 (visa karta)
311 39  FALKENBERG

Arbetsplats
Subway Falkenberg

Jobbnummer
10000243

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