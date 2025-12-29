Medarbetare till skönhetsklinik start omgående
Capillus & Beauty Treatments AB / Hälsojobb / Helsingborg
2025-12-29
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Visa alla jobb hos Capillus & Beauty Treatments AB i Helsingborg
Vi söker medarbetare - start omgående (Helsingborg)
Vi söker en positiv, driven och ansvarsfull person med hög arbetsmoral som bor i Helsingborg och kan börja omgående.
Tjänsten är initialt en behovsanställning, med möjlighet att övergå till en mer fast tjänst vid rätt förutsättningar.
Krav för tjänsten
För att tjänsten ska fungera långsiktigt söker vi dig som:
Har din huvudsakliga sysselsättning på distans (t.ex. distansstudier eller liknande) och kan kombinera detta med arbete hos oss under minst 12 månader
Är flexibel och kan arbeta omgående
Kan arbeta 3-5 dagar i veckan
Kan lägga tillgänglighet både vardagar och helger
Kan arbeta enligt de bokningar som kommer in

Kvalifikationer
Tjänsten innebär huvudsakligen behandlingar på kvinnliga kunder.
I mycket sällsynta fall kan behandlingar på män förekomma (rygg/axlar), endast om kollega inte är tillgänglig.
Kompetens
Erfarenhet inom skönhetsbranschen, försäljning eller kundservice är meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Utbildad hudterapeut

Dina arbetsuppgifter
Utföra behandlingar inom laserhårborttagning
Utföra konsultationer och göra individuella bedömningar inför behandling
Ta betalt av kund
Boka in kundens nästa behandling
Lägga tillgänglighet i BokaDirekt minst 2 månader framåt
Arbeta strukturerat enligt bokningar via e-post och onlinebokning
Ansvar & roll
Som medarbetare hos oss kommer du att vara ansvarig för dina bokningar och fungera som ansiktet utåt för företaget i mötet med våra kunder.
Du förväntas arbeta självständigt, professionellt och serviceinriktat, samt säkerställa att varje kund får ett tryggt och kvalitativt bemötande.
I rollen ingår även att:
Hantera och följa upp kundbokningar
Säkerställa att tillgänglighet är korrekt inlagd i bokningssystemet
Representera företaget på ett professionellt och förtroendeingivande sätt
Utbildning & certifiering
Vi erbjuder en intensiv intern utbildning. Efter 9 månader erhåller du ett certifikat som laserterapeut för hårborttagning, utfärdat av oss efter genomförd och godkänd utbildning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
via mail
E-post: kontakt@capillusbeauty.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Laser terapeuft".

Arbetsgivare

Capillus & Beauty Treatments AB
(org.nr 559263-9081), http://www.capillusbeauty.se
Möllegränden 13 Helsingborg
)
252 23 HELSINGBORG

Arbetsplats
Capillus Beauty Treatments AB Jobbnummer
9665644