Medarbetare till parkenheten
2025-08-07
Parkenheten söker en engagerad medarbetare till vårt team i Växjö. Vår enhet är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen och avdelningen drift och förvaltning. Avdelningen innefattar allt från gatudrift, parkdrift, förvaltning av skog och naturområden till arenaskötsel.
Parkenheten söker en engagerad medarbetare till vårt team i Växjö. Vår enhet är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen och avdelningen drift och förvaltning. Avdelningen innefattar allt från gatudrift, parkdrift, förvaltning av skog och naturområden till arenaskötsel.
Som medarbetare på parken utför du alla förekommande arbetsuppgifter. Detta kan bland annat vara gräsklippning, plantering, bevattning, ogräsrensning och beskärning av buskar och träd eller skräpplockning/tömning av sopkärl. Vi använder flertalet större och mindre maskiner och det ingår dagligt underhåll av dessa.
Vi arbetar i grupper, i vissa fall även självständigt under perioder. Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, att tilldelade arbetsuppgifter utförs på ett korrekt och säkert sätt. Arbetet kräver god samarbetsförmåga, serviceanda och ansvarstagande. Arbetet kan vara fysiskt krävande med mycket utomhusvistelse och vi arbetar i alla väder.
Arbetslagen utgår från förråd i olika stadsdelar i Växjö stad och utför arbete i både centrala Växjö och kommunens övriga tätorter. Det kan förekomma helgarbete.Kvalifikationer
Du bör ha relevant utbildning och/eller erfarenhet inom drift och underhåll eller gröna sektorn. Det är meriterande om du är van vid och händig med maskiner. Vi ställer krav på B körkort för manuell växellåda. Du måste ha fyllt 18 år för att arbeta inom våra verksamheter. Vi vill även att du behärskar svenska språket i tal och skrift, samt är van vid att använda förekommande digitala hjälpmedel som dator och smartphone.
Du gillar att arbeta i både grupp och självständigt. Det är viktigt att du är serviceinriktad och har en känsla för noggrannhet. Du trivs också med att arbeta utomhus i alla väder och är inte rädd för att hugga i när det behövs. Arbetet är fysiskt krävande.
Parkenheten tillhör avdelningen Drift och förvaltning. Vi bedriver serviceverksamhet, vilket förutsätter att du har förståelse för mångfald och sociala kontakter. Du behöver även känna dig bekväm i den miljön som vi representerar och ha förmågan att bemöta både kollegor och kommuninvånare med respekt och förståelse.
Hos Växjö kommun får du förmånen att arbeta i en grön och växande stad, med närhet till natur och sjöar. Arbetet är omväxlande och utmanande med många kompetenta kollegor som är måna om varandra i vardagen.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet.
