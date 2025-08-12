Medarbetare till lagret
Kils Automatsvarvning är en underleverantör till fordonsindustrin. Vi svarvar och sågar ett stort antal detaljer i vår moderna och flexibla maskinpark i stål, aluminium och rostfritt. Varje vecka levererar vi ca 300 000 detaljer till våra kunder världen över. Vi är ett litet familjärt företag med visionen att bli världens bästa verkstad.
För att kunna förse våra kunder med detaljer enligt deras önskemål söker vi nu en ny medarbetare till vårt lager. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att packa gods för leverans, lasta och lossa transporter. Därtill behöver du vara flexibel och beredd att hjälpa till där behovet finns.
Vi söker dig som har erfarenhet från lagerarbete gärna mot fordonsindustrin. Du har truckkort och vana att hantera motviktstruckar, har du erfarenhet av hjullastare är det ett plus. För att passa in i rollen behöver du vara en lagspelare som kan ta instruktioner men också kunna se vad som behöver göras och agera självständigt på det. Du måste kunna hantera relativt monotont packningsjobb.
Vi värdesätter att du är lösningsfokuserad, lojal, flexibel, stresståligt och initiativrik.
Vill du vara en del av vår spännande resa tveka inte att skicka in din ansökan.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: andreas.lundberg@abka.se Omfattning
