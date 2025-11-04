Medarbetare till espressobar
2025-11-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgsfamiljen AB i Göteborg
Kafé Magasinet, Linnéstadens självklara public house - från morgonkaffet till kvällens sista drink. Här möts caféhäng och barliv, med inspiration från italienska espressobarer, Jewish delis i New York och pubar i Shoreditch.
Om dig
Vi söker dig som har en genuin servicekänsla, är positiv, kvalitetsmedveten och älskar att jobba när det är fullt hus. Med ditt härliga humör och din känsla för service tar du hand om både gäster och kollegor på ett fantastiskt sätt.
Du kommer att bli en del av ett tight och energifyllt team som tillsammans tar sig an utmaningar och pushar varandra till att alltid göra sitt bästa för gästen och för varandra.
Just nu söker vi personer med barkunskap som vill jobba med fokus på kvällar och helger, när tempot är högt och stämningen på topp, samt personer med erfarenhet av café som vill ta sig an morgonpass och dagtid med fokus på service, kaffe och en härlig start på dagen.
Omfattning:
Lön: Efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande
Arbetstiderna styrs av verksamhetens öppettider.
Besök oss här www.Kafémagasinet.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsfamiljen AB
(org.nr 556718-5417) Arbetsplats
Göteborgsfamiljen Kontakt
Linus Gustavsson linus@avkr.se Jobbnummer
9588156