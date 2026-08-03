Medarbetare till Centralapteringen
Saab Bofors Test Center Aktiebolag / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Karlskoga Visa alla maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Karlskoga
2026-08-03
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Vill du ha ett praktiskt och omväxlande arbete i teknikens framkant, där varje dag är fylld av variation, ansvar och adrenalinfyllda smällar från testverksamhetens hjärta? Då kan detta vara jobbet för dig.
På Bofors Test Center får du en unik möjlighet att arbeta i en av Europas mest avancerade testmiljöer. Här är säkerhet, noggrannhet och lagarbete avgörande i varje moment. Som medarbetare på Centralapteringen är du en viktig del av den praktiska förberedelsen inför provning av vapensystem. Du arbetar med ammunition och explosiva materiel där precision, ansvar och teknisk förståelse är nyckeln till ett lyckat testförlopp. Här får du vara en del av ett sammansvetsat team som tillsammans gör det möjligt att genomföra säkra och framgångsrika tester - varje dag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din framtida utmaning
Som medarbetare på Centralapteringen får du en mångsidig roll i vår provverksamhet och arbetar i en grupp om cirka sex personer. Du kommer att arbeta med allt från att ta emot, kontrollera och iordningsställa materiel- såsom granater, laddningar och annan ammunition, till att modifiera och leverera dessa inför provning.
En stor del av tjänsten består av logistiskt arbete, där du ansvarar för ett säkert och effektivt materialflöde. Du tar emot inleveranser av ammunition och andra explosiva varor, kontrollerar och identifierar märkning samt säkerställer att materielen matchas mot rätt prov. Du kommer även hantera utleveranser av produkter och material, vilket innefattar att packa, märka, väga och kontrollera att rätt produkter levereras till rätt mottagare.
Exempel på arbetsuppgifter:
Lager och förrådshantering.
Hantering av in- och utleveranser.
Förberedelse och hantering av ammunition och explosiva varor.
Modifiering av olika typer av laddningar.
Säkerställa att rätt materiel finns på plats inför provning genom planering och utplacering på provplatser.
Medverka i brandbevakning och destruktionsarbete.
Delta i beredskapstjänst, vilket kan innebära arbete kvällar och nätter vid behov.
Kontakt med både kunder och leverantörer
Arbetet är varierat och kan även innefatta andra uppgifter inom verksamheten.Publiceringsdatum2026-08-03Bakgrund
För att trivas och lyckas i den här rollen behöver du ha god fysisk kapacitet och uppskatta ett aktivt och varierande arbete. Du är ansvarstagande, noggrann och har lätt för att följa rutiner och instruktioner. Du gillar att vara en del av ett större sammanhang där kvalitet och säkerhet står i centrum.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker framför allt dig som:
Tycker om praktiskt och fysiskt arbete.
Har ett högt säkerhetsmedvetande och arbetar noggrant och eftertänksamt.
Är självgående och tar eget initiativ.
Har lätt för att samarbeta och trivs i ett team.
Tar initiativ och ansvar, men är inte rädd att be om hjälp när det behövs.
Rätt personlighet väger tungt – har du rätt inställning ser vi till att du får rätt förutsättningar att lyckas i rollen.Kvalifikationer
B-körkort.
Svenskt medborgarskap.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet av logistikarbete.
Erfarenhet av förråds- och lagerhantering.
Kännedom om ammunition, explosiva varor eller liknande materiel.
Industriell erfarenhet, gärna från verksamhet med höga krav på kvalitet och säkerhet.
Information och ansökan
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta, HR: Linnea Amnebratt: linnea.amnebratt@testcenter.se
Avdelningschef, Johan Lidgren: johan.lidgren@testcenter.se
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Urval sker löpande – välkommen med din ansökan redan idag!
Försvarsindustrin ställer höga krav på säkerhet vilket kan innebära vissa krav på medborgarskap.Tjänsten kräver också att du genomgår en bakgrundskontroll och säkerhetsprövning.
Om Bofors Test Center
Bofors Test Center har besegrat det omöjliga sedan 1886. Med deras avancerade testutrustning testar de allt från komponenter till kompletta vapensystem. På Bofors Test Centers omfattande provningsanläggning i Karlskoga utförs tester för både tillverkare inom försvarsindustrin samt civila företag världen över.
Bofors Test Center var ifrån början en del av Bofors och blev eget aktiebolag 1999. Affärsmässigt står bolaget på två ben; provning av vapensystem, ammunition och missiler samt destruktion av explosiv vara. Bolaget omsätter ca 270 MSEK och har över 100 anställda. Hälften av omsättningen kommer ifrån ägarna och hälften från övrig europeisk försvarsindustri.
Bolaget ägs av SAAB Dynamics, BAE systems Bofors och Eurenco Bofors. Bolaget har utvecklats till en stor och internationellt erkänd spelare inom provningsområdet och verkar i huvudsak inom Bofors Skjutfält, 100 km2 stort. Europas säkerhetspolitiska läge har gjort att marknaden för provning av vapensystem har och bedöms fortsätta öka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Bofors Test Center Aktiebolag
(org.nr 556035-3558), https://testcenter.se
Bofors Skjutfält 201 (visa karta
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691 52 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bofors test center Jobbnummer
10019184