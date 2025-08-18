Medarbetare skeppservice
2025-08-18
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som skeppservicemedarbetare på Saab kommer du främst att arbeta med serviceunderhåll av alla typer av fartyg.
I arbetsuppgifterna ingår service, underhåll av ex tankar, kölar, tvättning utvändigt av samtliga fartyg genom högtrycksspolning, docksanering, samt enklare mekanikarbeten m.m.
I arbetet förekommer arbete med mobila arbetsplattformar, samt truckkörning.
Du kommer att arbeta i team, så vi ser att du som söker är en lagspelare.
Arbetet kan vara mycket fysiskt krävande, vilket gör att du måste ha en god fysik. Du kommer att få upplärning på plats.Publiceringsdatum2025-08-18Profil
Vi ser att du som söker är en flexibel och samarbetsvillig person med rätt inställning. Att du har en bakgrund och viss erfarenhet i form av praktiskt arbete som exempelvis inom sanering och enklare mekanikarbeten.
Arbetstiderna är dagtid, skift kan förekomma.
Hos oss är det viktigt att du som medarbetare är lösningsorienterad, noggrann och att du drivs av en vilja att utvecklas. Med hård konkurrens om utrymmet så är det viktigt att du är flexibel och kan jobba lika bra ensam som i grupp. Arbetets karaktär gör att du bör behärska engelska.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
För frågor angående tjänsten kontakta rekryterande chef Magnus Olsson, magnus.c.olsson@saabgroup.com
Får frågor angående rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Nina Renström, nina.renstrom@saabgroup.com
