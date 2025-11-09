Medarbetare Salong
2025-11-09
Är du passionerad för skönhet, hälsa och välmående?
Studio Contour är en salong som erbjuder olika behandlingar, i dagsläget är LPG våran mest populära behandling men vi erbjuder även EMS och Cryo. Vi vill fortsätta utvecklas och planerar att ta in fler behandlingar i framtiden.
Vi söker dig som vill växa med oss!
Hos oss arbetar du nära våra kunder och skapar personliga möten varje dag.
Du kommer utföra behandlingar och ta ansvar för kundens helhetsupplevelse - från bokning till återbesök.
Hit kommer man både för en skön behandling och en avkopplande stund - men också för att få synliga resultat. Det är viktigt för oss att varje kund känner sig väl omhändertagen, får en personlig upplevelse och går härifrån med en känsla av välmående.
• Du behöver ha ett öga för detaljer, vara social och kunna möta olika typer av människor med värme och professionalism.
Vi söker dig som:
• Är självgående och ansvarsfull
* Har ett genuint intresse för skönhet, hälsa och välmående
* Trivs med att skapa relationer och möta olika människor
* Klarar av ett fysiskt arbete där du jobbar med kroppen
* Har erfarenhet som hudterapeut, spaterapeut, massör eller liknande (ej krav men meriterande)
* Har tidigare arbetat med liknande behandlingar eller inom skönhet/hälsa (ej krav men meriterande)
* Vill vara en del av att forma framtiden på Studiocontour
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara:
* Utföra behandlingar inom kropps och ansiktsvård (Du lär dig allt hos oss)
* Boka in och ta emot kunder
* Sälja klippkort och produkter anpassade efter kundens behov
* Städa och hålla rent i salongen
Vi erbjuder dig:
* En lärlingsperiod på 4 veckor (med lärlingslön)
* En tjänst på 50%
• Möjlighet till större tjänst senare
Vi söker dig som drömmer om att arbeta inom skönhet och hälsa och som vill ge det lilla extra i varje möte med kund. Hos oss får du möjlighet att bli en del av något större!
Låter det här intressant? Skicka personligt brev med cv till ronjacolumbus@hotmail.com
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: ronjacolumbus@hotmail.com
Detta är ett deltidsjobb.

Studio Contour Sweden AB
Nygatan 52
903 30 UMEÅ Arbetsplats
Contour Sweden AB, Studio Jobbnummer
