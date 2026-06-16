Medarbetare Restaurang

Hillarps Livs AB / Restaurangbiträdesjobb / Halmstad
2026-06-16


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Vi söker dig som:

Har erfarenhet från restaurang, café, bar eller serviceyrken.

Är stresstålig och gillar att arbeta i högt tempo.

Har positiv energi och ett professionellt bemötande.

Är ansvarstagande, flexibel och lösningsorienterad.

Trivs med teamwork och bidrar till en god arbetsmiljö.

Kan arbeta såväl dagtid som kvällar och helger.

Meriterande:

Erfarenhet av servering eller bar.

Kassavana.

Kunskap inom mat och dryck.

Utbildning inom restaurang eller hotell.

Publiceringsdatum
2026-06-16

Dina arbetsuppgifter
Servering och gästbemötande.

Kassaarbete.

Förberedelser och enklare köksarbete.

Städning och ordning i restaurangen.

Säkerställa hög service och kvalitet under hela arbetspasset.

Service á la carte.

Vi erbjuder:

Möjlighet att vara med från starten av en ny restaurang.

Ett härligt team och familjär arbetsmiljö.

Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranchen.

Varierande arbetsdagar i en modern restaurang och produktionsverksamhet

Handels kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hillarps Livs AB (org.nr 556590-2813)
302 50  HALMSTAD (HALLANDS)

Arbetsplats
Maxi ICA Stormarknad Högskolan Halmstad

Jobbnummer
9965133

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