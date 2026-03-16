Medarbetare Jureskogs Eskilstuna
2026-03-16
Vi älskar fastfood och speciellt burgare. Vi tror lite naivt att nästan alla gör det. Det är ju enkelt, gott och roligt! Men i vägen för denna självklarhet står en utbredd tro att snabbmat är lika med skräpmat. Och i många fall är det så. Det ska vi ändra på! För varför ska enkelt vara lika med dåligt? Dåligt för dig, för miljön och för djuren? Det är ju helt bakvänt! Det vi tycker bäst om ska också vara bäst och det ska finnas godhet i gott. Det präglar allt vi gör på Jureskogs. I allt från val av leverantörer, personalpolicy, produktutveckling och allmänt hyfs. Kultur är viktigt för oss, vi tror oss veta att vi aldrig kan bli ett schysst ställe att hänga på för våra gäster, om vi inte är ett lika schysst ställe att jobba på. Allt börjar med människorna som jobbar här och hur vi jobbar ihop. Vem orkar jobba eller äta på ett ställe med dålig stämning? Vi kallar vår kultur för High Five.
Jureskogs i Eskilstuna söker nu en ny medarbetare som delar vår passion för att leverera en fantastisk upplevelse. Om du älskar att jobba med människor, trivs i ett högt tempo och vill vara en del av ett team som ständigt strävar efter att göra det bästa, då kan detta vara rollen för dig.
Som medarbetare hos oss är du en nyckelperson i att skapa den unika Jureskogs-upplevelsen. Du kommer att arbeta med att förbereda och servera våra uppskattade rätter, möta våra gäster med ett leende och se till att varje besök blir minnesvärt. Vi värdesätter din förmåga att bidra till en positiv stämning, både bland kollegor och gentemot våra gäster.
Vi söker dig som:
• Älskar att arbeta med människor och ge service i världsklass.
• Är positiv, engagerad och tar egna initiativ.
• Trivs med att arbeta i team och bidra till en god arbetsmiljö.
• Vill vara en del av ett företag som prioriterar kvalitet, hållbarhet och en stark kultur.
Hos Jureskogs får du möjlighet att utvecklas i ett dynamiskt och roligt team, där "High Five"-andan lever varje dag. Vi ser fram emot din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Medarbetare Ersättning
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jureskogs Invest AB
(org.nr 559102-5357), https://jureskogs.se Arbetsplats
Jureskogs Eskilstuna Jobbnummer
9800764