Medarbetare i Kundservice
Medarbetare i Kundservice Vimmerby Sparbank
Vimmerby Sparbank är stolta över att vara en del av Vimmerby och drivs av vår ständiga ledstjärna - att tillsammans verka för ett långsiktigt och hållbart Vimmerby som växer.
I över 80 år har vi bidragit till vår bygd och den utveckling som vi tillsammans gjort. Genom alla år har vi levt efter Sparbanksidén att fullt ut arbeta för en sund och hållbar ekonomi för människor och företag i vår lokala omgivning.
Som sparbank fattar vi våra egna beslut och återinvesterar vårt överskott till bygden både direkt och indirekt via Sparbanksstiftelsen Vimmerby. Härigenom bidrar vi också till att stärka vårt näringsliv, föreningsliv, kulturliv och bygd.
Om rollen
Vi söker en kundservicemedarbetare med stor nyfikenhet och intresse för omvärlden och den tekniska utvecklingen och som vill vara med och utveckla kundmötet och framtidens bank.
Som medarbetare i kundservice är du bankens ansikte utåt. Du ansvarar för att med lyhördhet och proaktivitet ge alla sorters kunder en effektiv service av högsta kvalitét. Du löser kundens behov där bankens alla kanaler och tjänster är en självklar och naturlig del. Du bidrar aktivt till att kunderna når en optimal digitaliseringsgrad. Komplexa ärenden förmedlar du till rätt kompetens inom kontoret.
Kundupplevelsen blir allt viktigare och leverans av service blir avgörande. Vi ska finnas där och vara tryggheten när våra kunder behöver oss. Vi tror på att kundnöjdhet börjar med professionella och nöjda medarbetare och ett tydligt ledarskap. Vägen dit går via ett öppet klimat, en trevlig arbetsmiljö samt inte minst arbetsglädje.
För att lyckas i rollen som kundservicemedarbetare söker vi dig som har ett stort engagemang för kundnöjdhet och ser gärna att du har erfarenhet från serviceyrket. Vi söker dig som har en utbildning på gymnasial nivå eller som arbetsgivaren bedömer likvärdig erfarenhet. Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift samt grundläggande datorvana.
Vi lägger störst vikt vid dina personliga egenskaper. Du har mycket energi, är social och utåtriktad och duktig på att skapa förtroendefulla kundrelationer. Det är viktigt att du delar våra värderingar och känner ett stort engagemang och ansvar för ditt arbete, dina kollegor och banken.
På Vimmerby Sparbank blir du del av ett team som värdesätter samarbete, hållbarhet och samhällsengagemang. Vi erbjuder möjligheter till professionell utveckling i en miljö dedikerad till att göra betydelsefulla insatser lokalt.
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan tillsammans med CV senast 15 april.
Kontaktpersoner vid frågor
Daniel Svensson, Affärschef 076- 127 15 56
Pär Gustafsson Facklig företrädare 0492-795 21 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 516401-0174)
Vimmerby Sparbank Kontakt
Daniel Svensson 0492-79509 Jobbnummer
