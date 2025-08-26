Medarbetare
2025-08-26
Vi behöver utöka med ytterligare medarbetare som kan hjälpa till att trycka och förädla produkter åt våra kunder som efterfrågar lättare postemballage, såsom kuvert och påsar samt olika e-handelsemballage. Du kommer även få arbeta med förekommande grafiska efterarbete såsom kuvertering, inkjet printing, inplastning och andra förekommande arbeten
Tillsammans med övriga medarbetare ansvarar du för att produktionsprocessen sker med fokus på kvalitet och leverans i tid.
I dina arbetsuppgifter ingår att sätta upp och övervaka maskinen och se till att producera enligt våra uppsatta mål med kunden i fokus.
Vi söker efter en positiv och lyhörd person som har en vilja att lära sig och utvecklas. Du ser det som en självklarhet att hjälpa dina kollegor när det behövs och kan hantera ett tidvis högt tempo. Är du duktig med teknik eller har arbetat inom någon form av industriarbete eller tryckare tidigare kan det vara meriterande. Arbetstiden är dagtid och med stor flexibilitet för den anställde.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag via email till goran@postemballage.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
