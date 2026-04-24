Mechanical System Design Engineer
Välkommen till AP&T!Publiceringsdatum2026-04-24Om företaget
AP&T är en ledande aktör inom metall & fiberformning med fokus på plåtformningsindustrin. Vi strävar efter att ligga i framkant när det gäller innovation och hållbarhet, och vi är ständigt på jakt efter nya idéer och perspektiv. Vi designar och utvecklar produkter, processer samt tjänster inom plåtformningsindustrin, med huvuduppdraget att hjälpa våra svenska och internationella kunder till största möjliga framgång.
Vi utvecklar och levererar kompletta produktionslinjer, enskilda pressar, automationer, ugnssystem och relaterade servicetjänster till kunder framför allt inom fordonsindustrin. I Sverige är vi placerade i Ulricehamn, Tranemo och Lagan. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka framtiden, samtidigt som du utvecklar dina färdigheter i en professionell miljö.
Hos AP&T blir du en viktig del i arbetet med att skapa innovativa lösningar för våra kunder tillsammans med kompetenta, nyfikna och engagerade kollegor.
Allt vårt arbete utgår från våra värderingar;
Believe in People, Business Committed och Curiosity.
Om rollen
I rollen som Mechanical System Design Engineer på AP&T arbetar du med tekniskt spännande projekt för intressanta kunder i en internationell miljö. Du får stor frihet under ansvar och utgör en nyckelspelare i verksamheten och i de projekt som du tillsammans med kompetenta kollegor driver. För rätt person finns möjlighet att utvecklas inom företaget och arbeta i en roll som erbjuder stor variation i det dagliga arbetet. I samråd med projektledare agerar du som tekniskt ansvarig och tar fram optimal lösning med avseende på orderinnehåll, process, lokalitet, produktionskrav, säkerhet och användarvänlighet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Tillsammans med projektledare tolka och förstå externa och interna krav.
Samordna arbetet med systemkonstruktionen i tilldelade projekt.
Säkerställa att mekanik och elektronik stödjer linjens/systemets funktions-, prestanda-, säkerhets- och tillgänglighetskrav.
Tolka och förstå gällande lagkrav och säkerhetsstandarder inom aktuellt område.
Integrera interna och externa maskiner i systemlayouter.
Genomföra layout- och funktionsgranskningar av systemkonstruktionen enligt fastställd rutin.
Vara sammankallande och leda genomgångar av systemkonstruktionen i tilldelade projekt.
Leda tekniska diskussioner med leverantörer och kunder i samråd med projektledare.
Bistå service- och produktionsavdelningarna med teknisk support.
Delta i projektmöten och bidra med tekniskt kunnande.
Medverka i företagets utvecklingsprojekt.Kvalifikationer
Minst gymnasieutbildning med en teknisk inriktning eller högskoleutbildning inom industriell teknik/maskiningenjör
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Erfarenhet av arbete i CAD.
Teknikintresse och förståelse inom mekatronik och maskinfunktionalitet.
Meriterande
Utbildning och/eller påvisad kompetens inom produktionsteknik / processteknik.
Utbildning och/eller påvisad kompetens inom maskinsäkerhet och maskindirektiv.
Erfarenhet inom materialplaneringssystem.Profil
Vi söker dig som är noggrann och strukturerad, med en analytisk förmåga och ett starkt driv att säkerställa hög kvalitet i både processer och leveranser. Du tar ansvar för ditt arbete och har en god förmåga att planera och prioritera för att hålla deadlines och uppsatta mål. Som en lösningsorienterad person trivs du med att identifiera förbättringsmöjligheter och arbeta proaktivt för att optimera tekniska lösningar. Du är kommunikativ och samarbetsvillig, vilket gör att du fungerar väl i team och kan hantera dialog med olika intressenter. Dessutom har du en stark vilja att utvecklas, hålla dig uppdaterad inom ditt kompetensområde och bidra till en effektiv och strukturerad arbetsmiljö.
Information om anställningen
Lön - Månadslön. Enligt överenskommelse.
Anställningsvillkor - Heltid 100%, dagtid.
Startdatum - Enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett arbete med goda utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag. Du kommer att ha en individuell utvecklingsplan och kontinuerliga avstämningar med din närmaste chef. Utöver ovanstående erbjuds ett utmanande och varierande arbete med stor möjlighet att utveckla våra arbetssätt och metoder.
Som anställd på AP&T erbjuder vi förutom karriär- och utvecklingsmöjligheter andra förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag, tjänstepension, flexibel arbetstid och kollektivavtal.
Intervjuer sker löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi använder logik- och personlighetstester i rekryteringsprocessen.
Vid frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta Jonas Rydin, på telefonnummer 010-4713568 eller mejla jonas.rydin@aptgroup.com
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
