Mechanical Engineer | Umeå | Jefferson Wells

2025-11-04
Är du en erfaren mekanikkonstruktör som vill arbeta med spännande utvecklingsprojekt? Vi på Jefferson Wells söker en Mechanical Engineer för ett konsultuppdrag i Umeå. Vill du bidra med din kompetens i en innovativ miljö där du får arbeta med hela utvecklingskedjan - från idé till färdig produkt? Då är detta rollen för dig!
Ort: Umeå
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till 2026-06-30
Om rollen:
Som Mechanical Engineer kommer du att arbeta med konstruktion och utveckling av kundanpassade lösningar. Du blir en del av ett team som tar fram produkter från konceptstadiet till industrialisering. Rollen innebär nära samarbete med olika funktioner såsom produktion, inköp och leverantörer för att säkerställa hög kvalitet och kostnadseffektiva lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Leda och delta i mekaniska konstruktionsaktiviteter från idé till färdig produkt.
* Utveckla tekniska lösningar för kundanpassade produkter.
* Driva tekniska dialoger och samarbeta med interna och externa parter.
* Bidra till förbättringsarbete och innovation.
Vem söker vi?
Du är nyfiken och trivs med att ta initiativ. Du känner dig bekväm med att arbeta självständigt och har förmågan att bygga förtroende och skapa nätverk över olika funktioner. Med ett öppet sinne för nya innovativa arbetssätt får du energi av att arbeta nära kund och utvecklas för att möta deras behov.
Vi söker dig som har:
* Ingenjörsutbildning inom maskinteknik eller liknande.
* Minst 3 års erfarenhet av mekanisk konstruktion.
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
