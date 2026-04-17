Mechanical Engineer Senior Expert
Om rollen
Västerbottens län söker senior mekanikingenjör (Senior Expert)
På Senior Expert-nivå är du en erkänd expert inom ditt område, både internt och externt. Du bidrar aktivt till kompetensutveckling av kollegor och fungerar som mentor.
Du har god kännedom om marknadstrender och bygger starka nätverk för att driva utveckling framåt. Du representerar verksamheten och bidrar med framtidsinriktade perspektiv inom ditt expertområde.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Som senior mekanikingenjör (Senior Expert) ansvarar du för att utveckla och utforma tekniska lösningar inom mekanik utifrån krav på funktion, design, kostnad, kvalitet och regelverk.
Du leder och stöttar konstruktionsarbete inom ditt område samt säkerställer att leveranser håller hög kvalitet och är redo för release. Rollen innebär att samordna och integrera arbete från flera parter samt säkerställa att lösningar uppfyller verksamhetens mål och krav.
Du bidrar till produkt- och systemutveckling, deltar i innovationsarbete och samarbetar med både interna team och externa aktörer som universitet och forskningsinstitut. Du är även delaktig i att ta fram förutsättningar för projekt baserat på tidigare erfarenheter och komponenthistorik.Kvalifikationer
Civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller motsvarande
Minst 12 års relevant erfarenhet inom mekanisk konstruktion
Dokumenterad erfarenhet av att leda tekniskt arbete
God förståelse för produktutveckling, kvalitet och regelverk
Erfarenhet av att arbeta i komplexa projekt och samarbeta tvärfunktionellt
Arbetstider
Omgående-31 oktober 2026
100%
Måndag-Fredag
Dag
Som konsult hos oss får du:
ett spännande uppdrag i en engagerad verksamhet
stöd från en dedikerad konsultchef
konkurrenskraftig ersättning
hjälp med resa och boende vid behov
Om Valora Bemanning
Valora Bemanning är ett bemannings- och rekryteringsföretag specialiserat inom vård och omsorg. Vi samarbetar med kommuner, regioner och privata vårdgivare över hela Sverige för att säkerställa rätt kompetens på rätt plats.
Vår ambition är att skapa långsiktiga relationer med både konsulter och uppdragsgivare genom kvalitet, tillgänglighet och personlig service. Som konsult hos oss får du en trygg arbetsgivare, nära kontakt med din konsultchef och goda villkor.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Välkommen att bli en del av Valora Bemannings konsultteam!
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: Yasmin@velorastaffing.com
