MDS ingenjör till Siemens Energy
Skill Kompetenspartner AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2026-04-29
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Söderköping
, Motala
Publiceringsdatum2026-04-29Om företaget
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
I rollen som MDS-ingenjör arbetar du med Multi Drive Systems i pågående orderprojekt, från förberedelse till genomförande. Du använder Starter som ditt främsta verktyg för konfigurering, felsökning och verifiering av systemen.
Du är delaktig i verkstadsprov där du genomför testkörningar, felsöker och kvalitetssäkrar drivsystemen för att säkerställa hög funktionalitet och leveransprecision. Rollen innebär även att du bidrar med support ute på site i samband med installation, driftsättning och uppstart hos kund.
Arbetet sker i nära samarbete med interna funktioner såsom konstruktion, projektledning och service, där du tillsammans med teamet säkerställer att projekten levereras i tid och med hög kvalitet. Du dokumenterar ditt arbete löpande och bidrar aktivt till att utveckla och förbättra processer och arbetssätt.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av driftsättning, gärna inom industriella drivsystem eller liknande tekniska miljöer. Har du dessutom arbetat med turbiner är det starkt meriterande. Du har en god förståelse för elektriska drivsystem, styrsystem och industriell automation, samt är van vid att läsa och tolka tekniska ritningar, scheman och dokumentation.
Du trivs i en praktisk roll och har erfarenhet från arbete i verkstadsmiljö och/eller ute på site. Som person är du strukturerad med en god problemlösningsförmåga och ett öga för kvalitet. Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
För att lyckas i rollen är du självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du har lätt för att samarbeta med andra och kommunicerar tydligt i olika sammanhang. Du trivs i en roll där teori möter praktik och är flexibel samt lösningsorienterad, även när tempot är högt.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Lina Andersson, lina.andersson@skill.se
alt. 011-19 94 64 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7658907-1974038". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
612 40 (visa karta
)
612 40 FINSPÅNG Jobbnummer
9883270