Mätvärdesoperatör
2025-10-09
Vi söker nu en mätvärdesoperatör till vår kund i Solna. För att passa för rollen så behöver du ha arbetat med en liknande roll tidigare, samt ha god vana av att arbete i olika IT-system och Excel.
Urval sker löpande.
Uppdragslängd: januari 2026-augusti
Arbetsplats: Solna
Arbetsgivare: Randstad
Ansvarsområden
Som mätvärdesoperatör arbetar du administrativt med att exempelvis säkerställa att mätdata och information om mätare är uppdaterad och korrekt i kundens system. Kontrollera och validera mätvärden. Kontrollerar flöden och meddelanden mellan olika system. Bidra till utveckling och förbättring av det dagliga arbetet samt IT-stöd.Kvalifikationer
Eftergymnasial examen
Har god vana av att arbeta i olika IT system samt Excel och har lätt för att lära dig nya system.
Kan uttrycka dig på svenska och engelska både i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av en liknande roll
Meriterande
Har erfarenhet från energibranschen
Vi värdesätter dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du som söker gillar att jobba i en omväxlande miljö med mycket problemlösning.
Du kommer i denna rollen få hantera stor mängd data/ärenden. Vi letar därför efter en strukturerad person som gillar att ta ansvar och som är bra på att arbeta med komplexa frågor.
En god förmåga att kunna samarbeta med andra och vara flexibel när det behövs är även viktigt i denna roll.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
