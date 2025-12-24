Mattreparatör / Textilhantverkare - Heltid

Sarvari style AB / Möbelsnickarjobb / Lund
2025-12-24


Visa alla möbelsnickarjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sarvari style AB i Lund

Vi söker en noggrann och erfaren person som kan arbeta med handknutna mattor, med fokus på reparation, lagning och underhåll. Du ska ha goda kunskaper om olika typer av mattor och deras material.

Publiceringsdatum
2025-12-24

Kvalifikationer
Erfarenhet av reparation och lagning av handknutna mattor
God materialkännedom inom mattor och textilier
Kunskap i sömnad eller klädreparation (skräddararbete) är en stor merit
Noggrann, ansvarsfull och självständig i ditt arbete

Övrig information:
Ansökan sker via e-post - skicka ett mejl och berätta mer om dig själv och din erfarenhet
OBS! ansökan sker endast via mail!

Anställningsform:
Heltid (100 %)
Lön och semester enligt kollektivavtal

Välkommen med din ansökan!
Vänliga hälsningar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Ansök via E-mail
E-post: sarvarialireza@hotmail.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sarvari style AB (org.nr 559259-4948)

Kontakt
Alireza Sarvari
sarvarialireza@hotmail.se
0737798389

Jobbnummer
9663705

Prenumerera på jobb från Sarvari style AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sarvari style AB: