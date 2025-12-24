Mattreparatör / Textilhantverkare - Heltid
Sarvari style AB / Möbelsnickarjobb / Lund Visa alla möbelsnickarjobb i Lund
2025-12-24
Vi söker en noggrann och erfaren person som kan arbeta med handknutna mattor, med fokus på reparation, lagning och underhåll. Du ska ha goda kunskaper om olika typer av mattor och deras material.Publiceringsdatum2025-12-24Kvalifikationer
Erfarenhet av reparation och lagning av handknutna mattor
God materialkännedom inom mattor och textilier
Kunskap i sömnad eller klädreparation (skräddararbete) är en stor merit
Noggrann, ansvarsfull och självständig i ditt arbete
Övrig information:
Ansökan sker via e-post - skicka ett mejl och berätta mer om dig själv och din erfarenhet
OBS! ansökan sker endast via mail!
Anställningsform:
Heltid (100 %)
Lön och semester enligt kollektivavtal
Välkommen med din ansökan!
Vänliga hälsningar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Ansök via E-mail
E-post: sarvarialireza@hotmail.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sarvari style AB
(org.nr 559259-4948) Kontakt
Alireza Sarvari sarvarialireza@hotmail.se 0737798389 Jobbnummer
9663705