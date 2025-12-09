Mättekniker till Stockholm
2025-12-09
Är du en erfaren mättekniker som vill vara med och utveckla hållbara lösningar och bygga upp Stockholm? Då kan detta vara jobbet för dig!
Kund är en komplett leverantör av specialistkompetenser inom mark, anläggning, VA och betong - från tidiga utredningar till färdiga lösningar. Med fokus på kvalitet, hållbarhet och nära samarbeten erbjuder de en arbetsplats där du får växa och utvecklas i långsiktiga projekt.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänsten I tjänsten blir du en del av ett sammansvetsat team med korta beslutsvägar, där idéer uppmuntras och personlig utveckling är en självklar del av vardagen.
Som en del av teamet får du arbeta nära både kunder och samarbetspartners, ofta redan i projektens tidiga skeden. Du får möjlighet att fördjupa dig i större projekt och följa dem hela vägen - istället för att hoppa mellan mindre uppdrag. Samtidigt finns möjligheten att byta projekt och utmana dig själv med nya erfarenheter.
Det finns även långsiktiga utvecklingsmöjligheter där företaget sätter dina ambitioner och visioner i första hand.
Du erbjuds
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Goda förmåner och lön.
Utvecklingsmöjligheter i långsiktiga och spännande projekt.
Vi söker dig som
Har minst 2 års erfarenhet som mättekniker eller i en liknande roll
Har en 2-årig eftergymnasial utbildning (högskola, yrkeshögskola eller motsvarande) inom geodesi, lantmäteri eller liknande
Har erfarenhet av arbete inom mark, anläggning, VA och betong
Har goda kunskaper i SBG Geo (erfarenhet av Leica är meriterande)
Har B-körkort
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Andersson: sofie@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning. Finalister i kategorin Årets Raket bland Rekryteringsföretag 2025 och Utnämnda till Årets Rekryteringsföretag 2022 i Sverige på branschens gala Recruitment Awards. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507), https://futuria.se/ Arbetsplats
Futuria Kontakt
Sofie Andersson sofie@futuriapeople.se Jobbnummer
9634953