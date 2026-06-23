Mättekniker
Saab Aktiebolag / Teknikjobb / Karlskrona Visa alla teknikjobb i Karlskrona
2026-06-23
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Mättekniker
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som mättekniker kommer du att jobba inom kvalitetsavdelningen.
Avdelningen består idag av 6 personer och är ansvariga för att kontrollera produktionstillverkade artiklar och att vara behjälpliga med mätteknisk kompetens i samband med avvikelser och utredningar inom produktion. Detta sker i nära samarbete med inköps- och produktionskvalitet.
Du ska, tillsammans med övriga medarbetare på avdelningen, bidra till att rätt kvalitet upprätthålls på tillverkade artiklar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Programmera och genomföra mätningar i mätmaskiner
Mätningar med handmätdon
Kalibreringar
Dokumentera genomförda kontroller
Administrera kvalitetsdokumentationen i affärssystemet IFS
Besök och mätningar hos leverantörer
Stöd till produktion
Din Profil
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och analytisk. Du behöver vara flexibel och kunna agera utifrån dagliga prioriteringar.
Vidare behöver du vara engagerad och kunna samarbeta effektivt och ha en fallenhet för att bygga nätverk.Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Utbildning i mätteknik eller likvärdig erfarenhet av mättekniskt arbete
Goda kunskaper i ritningsläsning, inklusive form och läge
God kommunikationsförmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska
Körkort B
Meriterande
Erfarenhet av arbete i mätmaskiner Zeiss, CE Johansson, Mitutoyo, DEA, Hexagon
Erfarenhet av arbete med Leica, Absolute Tracker, Mätarm
Erfarenhet av programvara Polyworks
Kunskaper i mätning med handmätdon
Erfarenhet av NC-styrda maskiner
Arbete på annan ort kan förekomma.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Styrmansgatan 1 (visa karta
)
371 30 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9975876