Mättekniker

Microprecision AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Upplands-Bro
2025-11-10


Mättekniker till Microprecision AB
Är du noggrann, tekniskt intresserad och gillar att jobba nära produktionen?
Vi söker en mättekniker som vill vara med och säkerställa kvaliteten i vår tillverkning.
Som mättekniker hos oss kommer du att:
Utföra mätningar och kontroller av komponenter.
Arbeta med avancerad mätutrustning (Mitutoyo mätmaskiner).
Dokumentera resultat och bidra till ständiga förbättringar.

Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning inom mätteknik eller motsvarande erfarenhet.
Kunskap om att utföra PPAP och mätprotokoll.
Kunskap i ritningsläsning och mätprogram
Noggrannhet, ansvarskänsla och ett öga för detaljer

Vi erbjuder:
Ett utvecklande arbete i en modern produktionsmiljö, goda möjligheter till kompetensutveckling och ett starkt lag med fokus på kvalitet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: info@microprecision.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mättekniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Microprecision AB (org.nr 556481-9158)

Kontakt
RADE PAUNOVIC
rade.paunovic@microprecision.se
0705750219

Jobbnummer
9598023

