Mättekniker
Microprecision AB
2025-11-10
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
Visa alla jobb hos Microprecision AB i Upplands-Bro
Mättekniker till Microprecision AB
Är du noggrann, tekniskt intresserad och gillar att jobba nära produktionen?
Vi söker en mättekniker som vill vara med och säkerställa kvaliteten i vår tillverkning.
Som mättekniker hos oss kommer du att:
Utföra mätningar och kontroller av komponenter.
Arbeta med avancerad mätutrustning (Mitutoyo mätmaskiner).
Dokumentera resultat och bidra till ständiga förbättringar.
Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning inom mätteknik eller motsvarande erfarenhet.
Kunskap om att utföra PPAP och mätprotokoll.
Kunskap i ritningsläsning och mätprogram
Noggrannhet, ansvarskänsla och ett öga för detaljer
Vi erbjuder:
Ett utvecklande arbete i en modern produktionsmiljö, goda möjligheter till kompetensutveckling och ett starkt lag med fokus på kvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: info@microprecision.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mättekniker".
Detta är ett heltidsjobb.
Microprecision AB (org.nr 556481-9158)
RADE PAUNOVIC rade.paunovic@microprecision.se 0705750219 Jobbnummer
