Mättekniker - erfarenhet av SmartScope
Liberi Eskilstuna AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås
2025-10-23
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Liberi Eskilstuna AB i Västerås
, Eskilstuna
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och erfaren mättekniker med god vana av SmartScope?
Nu söker vi på Liberi Eskilstuna AB dig som vill ta dig an ett spännande uppdrag hos en av våra kunder i Västerås.
Om rollen som MätteknikerVi söker nu en noggrann och erfaren mättekniker med god vana av SmartScope till ett uppdrag hos en av våra kunder i Västerås. Kunden är ett ledande industriföretag med hög teknisk nivå, som arbetar med komponenttillverkning där precision och kvalitet är avgörande.
I rollen kommer du att arbeta med avancerad mätteknik och vara en viktig del av kvalitetskontrollen i produktionen. Du ansvarar för att utföra mätningar med optiska och/eller multisensoriska system - främst SmartScope - samt dokumentera och analysera mätresultat enligt kravspecifikationer.Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
• Utföra mätningar med SmartScope och andra mätinstrument
• Säkerställa att produkter uppfyller ritnings- och toleranskrav
• Dokumentera mätresultat och avvikelser enligt kvalitetsrutiner
• Tolka ritningar och arbeta nära produktion, kvalitet och teknik
• Bidra till utveckling och förbättring av mätmetoder och processer
• Självständigt programmera mätmaskiner utifrån ritning och CAD-underlag.
Kvalifikationer
• Erfarenhet av mätteknik inom tillverkningsindustrin
• God vana av arbete med SmartScope (krav)
• Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar och toleranser
• Erfarenhet av mätberedning är meriterande
• Grundläggande datorvana, samt kunskap i relevanta mätsystem
Vi söker dig som
• Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
• Har ett tekniskt intresse och en lösningsorienterad inställning
• Är självgående men trivs med att arbeta i team
• Kommunicerar väl på svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder
• Ett uppdrag hos ett teknikdrivet industriföretag i Västerås
• Stöd från oss på Liberi under hela processen
• En trygg arbetsgivare med kollektivavtal och goda villkor
• En inledande anställning hos Liberi med möjlighet till anställning direkt hos kunden efter avslutat uppdrag
Så ansöker du till tjänsten som Mättekniker
Skicka ditt CV samt ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet av mätteknik och varför du är rätt person för rollen. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liberi Eskilstuna AB
(org.nr 559482-0614), https://www.liberieskilstuna.se/ Kontakt
Vilar vilar@liberieskilstuna.se 0739176761 Jobbnummer
9572080