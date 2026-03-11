Mätoperatör
Siemens Energy AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Trollhättan
2026-03-11
En ögonblicksbild av din dag
Vill du vara en del av ett team där precision och kvalitet är avgörande? Som mätoperatör arbetar du med mätning i ScanBox och med Faro-armar, där du mäter detaljer för brännkammare och genomför slutmätningar på leveranser. Din roll är central för att säkerställa att våra kunder får högkvalitativa resultat i tid.
Hur Du kommer att påverka
* Utföra mätning i ScanBox och med Faro-arm samt processa mätdata och skapa rapporter i Zeiss Inspect och Polyworks.
* Genomföra analyser och kvalitetsutredningar som MSA och dokumentera resultaten med full spårbarhet.
* Skapa, uppdatera och köra program i Polyworks och Zeiss Inspect samt skriva tydliga instruktioner för mätmetoder.
* Utveckla och förbättra arbetsmetoder, standarder och rutiner i nära samarbete med teamet.
* Säkerställa hög mätkvalitet, följa upp resultat och bidra till ständiga förbättringar och leveranssäkerhet.
* Använda 3D-printning för att skapa fixturer och fixturdelar som stödjer mätprocessen.
Vad Du medför
* Teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet
* Förmåga att läsa och granska ritningar, förståelse för form- och lägestoleranser samt kunskaper i CAD
* Utbildning och erfarenhet i Polyworks, Zeiss Inspect och inom ISO-standarder är meriterande
* God PC-vana och erfarenhet av Office-paketet
* Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och på engelska
* Arbetar på ett noggrant, strukturerat och analytiskt sätt och trivs med att ta ansvar för kvalitet och resultat.
* Kommunicerar tydligt, uppskattar samarbete och bidrar med ett uthålligt och stabilt arbetssätt i både team- och individuella uppgifter.
* Har lätt att växla tempo när situationen kräver det, trivs med en aktiv arbetsdag och är i god fysisk form för att hantera rollen.
Notera att skiftarbete kan förekomma
Om Teamet
Du blir en del av vårt mätoperatörsteam som består av tre mätoperatörer och en mättekniker. I vardagen arbetar teamet nära tre andra grupper - penetrant, röntgen och inspektion - totalt cirka femton personer. Vårt team är en grupp av individer som arbetar nära varandra, för att utveckla och förbättra våra arbetsuppgifter. Vi tror på att arbeta tillsammans och att varje person i teamet har en viktig roll att spela för att uppnå våra gemensamma mål. Vi är en grupp som stödjer varandra och vi strävar efter att skapa en positiv och stöttande arbetsmiljö, där varje person kan växa och utvecklas.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med mer än 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
eller https://siemensenergy.avature.net/internalcareers
id nr 292075 senast 2026-04-03
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Ulf Sahlin på ulf.sahlin@siemens-energy.com
Fixed salary
