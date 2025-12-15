Mätningsingenjör
2025-12-15
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Kart och GIS-enheten består idag av 13 medarbetare som arbetar med geografiska data i olika former; kartframställning, mätning och GIS.
Tycker du om att arbeta ute i skärgårdsmiljö? Då har du ett fantastiskt tillfälle att arbeta hos oss i Värmdö kommun! Här erbjuds du ett arbete där du till stor del kan planera och styra ditt arbete självständigt och få besöka vackra platser och öar inom kommunen.
Vi, alla medarbetare på avdelningen, arbetar ständigt med utveckling och förbättring av vår verksamhet. Vi har ambitionen att ligga i framkant och testa nya lösningar och idéer för att arbeta smartare.
Rollen som mätningsingenjör innebär främst att du arbetar med framtagning av nybyggnadskartor. Du arbetar med hela processen för varje nybyggnadskarta, vilket innefattar administrativt arbete, sökningar i Lantmäteriets akter, mätarbete i fält och kartframställning.
Övriga arbetsuppgifter kan bestå av:
- fastighetsutredningar för att kvalitetsförbättra fastighetsgränser i registerkartan
- gränsutvisningar
- lägeskontroller
- utstakning
- mätning för grundkartor
- ajourhållning av kommunens kartdatabas
- övriga mätuppdrag internt på kommunen
Fältarbetet utförs med GNSS och totalstation. En stor del av arbetet utförs självständigt, både ute i fält och inne på kontoret. En del av fältarbetet genomförs på öar ute i skärgården.
Du kommer ingå i ett team med fyra mätningsingenjörer, som har liknande arbetsuppgifter.
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av att ha arbetat som mätningsingenjör. Meriterande arbetslivserfarenheter:
- kommunal mätning
- nybyggnadskartor
- fastighetsutredning
- gränsutvisningar
- lägeskontroller
- utstakning
- primärkartor
- fotogrammetrisk kartering
- drönarpilot
Meriterande erfarenheter:
- Topocad
- Erfarenhet av att läsa och tolka Lantmäteriets akter.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Som person är du strukturerad, effektiv och kan arbeta självständigt. Du kommer ingå i ett team med mätningsingenjörer och det är därför viktigt att du är duktig på att samarbeta och utbyta erfarenheter med dina kollegor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du gillar att arbeta självständigt, är serviceinriktad och noggrann. Du har förmågan att entusiasmera och tycker att utveckling är ett naturligt inslag i arbetet.
Det är viktigt att du trivs att arbeta ute i skog och mark.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund.
Anställningen omfattar heltid och är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
